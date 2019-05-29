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Binali Yıldırım, Engelli Öğretmenler Platformu heyetiyle bir araya geldi

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi’nde Engelli Öğretmenler Platformu heyeti ile bir araya geldi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde Engelli Öğretmenler Platformu heyeti ile bir araya geldi.


Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde Engelli Öğretmenler Platformu heyetiyle buluştu. Düzenlenen programa çok platform üyesi katıldı. Yıldırım daha sonra öğretmenlerin sorunlarını dinledi.

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