İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Binali Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü’nü ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Binali Yıldırım'a adının yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, akşam saatlerinde Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda gerçekleştirilen ziyarette Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yıldırım'ı karşıladı. Binali Yıldırım ile Ali Koç, aynı masada oturarak basına poz verdi. Ziyaretin sonunda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Binali Yıldırım'a adının yazılı olduğu bir Fenerbahçe forması hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.