Binali Yıldırım, halcilerle iftar yaptı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bayrampaşa'da halcilerle iftarda bir araya geldi. Yıldırım, “Halciler anlının teriyle ekmeğini kazanan insanlardır. Cezalar konusunun takibi bendedir, sizi rahatsız etmeyecek şekilde çözülmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürlüğü ve İstanbul Halciler Derneğinin (HALDER) organize ettiği iftar programına AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım katılarak, hal esnafıyla birlikte iftar yaptı. İftar programına Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu katıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte 2 bin 500 hal çalışanı protokol üyeleriyle birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

“Hal komisyoncusu tefeci değildir, terörist değildir”

İftar öncesinde konuşma yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Yeni bir hal yasası yapılıyor, bir çalışma var. Bu çalışmayla ilgili bazı endişeler var. Bunları ilk ağızdan dinleme fırsatı bulduk. Her şeyden önce şunun burada milletimizin huzurunda siz hal çalışanları ve buradaki işletme sahiplerinin önünde ifade etmek istiyorum. Hal komisyoncusu tefeci değildir, terörist değildir. Halciler anlının teriyle ekmeğini kazanan insanlardır. Ben hallerdeki çalışmaları çok yakından takip ediyorum. İzmir milletvekili olduğum zamanda, Erzincan ve İstanbul milletvekili olduğum zamanda sık sık buluştuk. Buraya üreticiden sebze meyve getirilir, burada komisyoncu veya buradaki satıcıların temsilcisi dediğimiz insanlar işletmeler yaptıkları hizmetin karşılığında bir ücret alır. Bu da maksimum yüzde 8'dir, vergiyi düştükten sonra yüzde 4 kazancı vardır. Yapılan her işin her hizmetin mutlaka bir karşılığı olmalıdır” dedi.

“Haldeki komisyoncuları üreticinin mallarının pazara gitmesinde garantör olarak görüyoruz”

Hal esnafının ve çalışanlarının önemine değinen Binali Yıldırım, “Onun için biz hal esnafını, haldeki komisyoncuları burada üreticinin malını semt pazarlarına gitmesinde adeta garantör olarak görüyoruz. Zaman zaman sebze ile meyve ile ilgili fiyatlardaki dalgalanmalar, bunların işinin özü, mevsim şartlarıdır, üretim, arz talep dengesinin bozulmasıdır. Tedarik sistemindeki yetersizliktir. Biz biliyoruz ki, tarladan mal çıkıp buraya gelince 4'e 1 fireye gider. Asıl mesele bu fire miktarını azaltmaktan geçiyor. Bunun için Ticaret Bakanlığımız Gıda Komitesi gerekli çalışmaları yapıyor. Mutlaka bizim fire oranını düşürmemiz, saklama zamanını uzatmamız lazım. Bunlar küçük yatırımlar değildir, bunlar ciddi kaynağı ihtiyaç gösterir” diye konuştu.

“Cezalar meselesinin sizi rahatsız etmeyecek şekilde çözülmesi için elimden geleni yapacağım”

Halcilerin yeni yasayla ilgili endişelerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, “Endişeleriniz bellidir. Yeni yasada hal komisyoncuları durumu ne olacak, yeni hallerin yapımında model nasıl olacak, özel şirketler mi olacak, yine kamunun işletmecilere kiralaması şeklinde mi olacak, diye güncel bir konu son aylarda halde çeşitli kurumlarca kesilen cezalar. Bir başka talebiniz burada daha yerel olduğunu biliyorum, halcilik, burada 10 bin kişi çalışıyor. Onları kazançları, ana sütü gibi helaldir. Biliyoruz ki günün 24 saatinde sadece 6 saat boş vakitleri var. Diğer zamanları hep çalışmakla geçiyorlar. Buralar sürekli açık olmak zorunda, çünkü çarşıya pazara sürekli sevkiyat yapılması lazım. Burada çalışan kardeşlerimizin şartlarını iyileştirmek zorundayız. Bu konuda da hepimize görev düşüyor. Buraya sosyal tesis yapılması, çalışanların ve çalışanların ziyaretçilerinin burada rahatça vakit geçirmesi içinde gerekli desteği çalışmayı sizlerle inşallah yapacağız. Cezalar konusunun takibi bendedir, sizi rahatsız etmeyecek şekilde çözülmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim. Burada milletvekillerimiz var, eğer mecliste çözülmesi gereken cezalar varsa, hep beraber iktidar muhalefet demedin, orada bu cezaların affedilmesi iptal edilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız, takipçisi olacağız, bunun sözünü burada veriyorum. Belediye ilgili cezada zaten belediyenin işi o daha kolay, merak etmeyin. Sizin talepleriniz, beklentileriniz, makul talepler. Farklı şeyler düşünmüyoruz. Hepimiz bu ülkenin insanını daha iyi şartlarda yaşamasını arzu ediyoruz. Bunun için gayret gösteriyoruz. Ülkemiz ne kadar refah seviyesi artarsa, bundan en büyük payı vatandaşımız alacaktır. Memleketin milletin menfaatine, üreticinin, pazarcının, hepimizin menfaatine olan işleri ortak akılla, konuşarak halledeceğiz, bunun da takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

“23 Haziran seçimleri inşallah İstanbul için hayırlara vesile olur”

Yıldırım, “Biz 2002'de iktidara geldiğimizde Kara Yolu Taşıma Kanununu o zaman iki parti var. AK Parti ve CHP var. Biz çalıştık ve genel kurulda 10 dakikada 56 maddelik kanunu geçirdik. Çünkü AK Parti'de, CHP'de destekledi, 10 dakikada geçti. Demek ki bir mesele herkesin katıldığı bir ortamda ele alınır ve ortak akılla ele alınırsa, çözülemeyecek bir meselemiz yok. Bunda da vakit geçmiş değil, hal yasasıyla ilgili, bundan sonraki süreçte gerekli katkıyı yapacağız ve herkesin beklentisini sağlayacak bir yasayı inşallah çıkartacağız. Kamu hal işletmeciliği içinde mutlaka olacak, bu iş kamunun içinde olması gereken bir iştir. 31 Martta seçim yaptık, şimdi o seçim yenileniyor. 23 Haziran'da tekrar sandığa gideceğiz. İstanbulluları bir daha yoracağız, keşke olmasaydı, olan işte hayır vardır diyoruz. İnşallah 23 Haziran seçimleri inşallah İstanbul için hayırlara vesile olur. Adaylarımız aynı, ben Cumhur ittifakının adayıyım, Ekrem İmamoğlu Millet İttifakının adayı, başka adaylarda devam edecekler varsa, onlar tekrar bu kampanya sürecinde bulaşacağız, dertleşeceğiz, projelerimizi anlatacağız. İstanbulluları kararını 23 Haziranda göreceğiz” ifadelerini kullandı.