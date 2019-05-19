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Binali Yıldırım, iftarda Çakır ailesine misafir oldu

AK Parti İstanbul Büyüksehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, iftarda Avcılar ilcesinde Kurtuluş ve Nafiye Çakır çiftinin evine misafir oldu.



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının düzenlediği "Gönül Sofrası" iftarları kapsamında Avcılar ilçesi Deniz Köşkler Mahallesi'nde ikamet eden Kurtuluş ve Nafiye Çakır çiftinin evinde iftarını açtı. İftarın ardından aile yakınları ve 92 yaşındaki babaanne Rahmiş Çakır ile bir süre sohbet eden ve fotoğraf çektiren Yıldırım, daha sonra evden ayrıldı.

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