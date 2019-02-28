Binali Yıldırım, “Kanunsuz iş yapanı kulağından tutar şehirden göndeririz”

Zeytinburnu'nda sektör temsilcileriyle buluşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Zeytinburnu'nda hayata geçirilmesi planlanan projelerden söz etti. Göçmenler konusuyla ilgili konuşan Yıldırım, “Kanunsuz iş yapanı kulağından tutar şehirden göndeririz” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Çırpıcı 1453 Sosyal Tesisleri'nde sektör temsilcileriyle kahvaltılı programda buluştu. Yıldırım seçimlerde AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy ve kendisi için destek istedi. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin(ASKON) açılışına katılan Yıldırım, Prof.Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti. Merkezefendi Millet Kıraathanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Zeytinburnu'nda gerçekleştirdiği ziyaretlerde Yıldırım'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

“İstanbul'u hepinizin gurur duyacağı bir şehir yapacağız”

Programda konuşan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Gazi meclisimize mütebessim bir çehre kazandıran Meclis Başkanımız Binali Yıldırım ile birlikteyiz. Ne mutlu bize ki; İnşallah artık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hünerini, mesaisini maharetini İstanbul'a vakfedecek. Bu bizim için de çok heyecan verici. Zeytinburnulu hemşehrilerimize hizmet ederken tecrübelerinden faydalanacak kendisinin önderliğinde İstanbul'u hepinizin gurur duyacağı bir şehir yapacağız. İstanbul'da 4.0 ile dört dörtlük bir belediyeciliği hayata geçireceğiz” dedi.

“Zeytinburnu'nda Ömer Arısoy, İstanbul'da Binali Yıldırım, emrinizdeyiz”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise konuşmasında Zeytinburnu'nda hayata geçirilecek projelerden söz etti. Tramvayın yer altına alınması projesinin liste başına alındığını söylen Yıldırım, Çırpıcı ve Kazlıçeşme'ye bir aktarma tesisi kurulacağını anlattı.

Zeytinburnu'ndaki otopark meselesine değinen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 5 yerde yaklaşık 9 bin 800 araçlık otopark planlaması olduğunu ifade etti. Şehrin en önemli konusunun trafik ve ulaşım olduğunu aktaran Yıldırım, belediye başkan adaylarıyla beraber düzenlenecek olan toplantıda yapılacak çalışmaların paylaşılacağını söyledi.

Yapımı devam eden metro hatlarının Zeytinburnu'na da büyük fayda sağlayacağını belirten Yıldırım, "Yenikapı- Sefaköy - Tüyap metro hattı da yine Zeytinburnu'ndan geçiyor. Bu hatta 33 kilometrede 9 ilçeyi ilgilendiriyor. 20 istasyon var. 50 dakikada şehri doğudan batıya kat etmiş oluyoruz. Zeytinburnu'na 17 bin kişilik stat yapacağız. Zeytinburnu'nda bir gençlik merkezi planlanıyor. Onun inşaatı var. Veliefendi hipodromuyla Esenler Topkule Kışlası arasında bir ‘Yeşil Vadi' planımız var. Bu da Zeyitnburnu'nu ilgilendiriyor. Toplam 44 bin metrekarelik bir yeşil alan üretimini ilçede gerçekleştireceğiz” dedi.

Suriyeli göçmenler konusunda da açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, “Sizlerin desteği ile belediye başkanı olursam, Ömer kardeşimiz de Zeytinburnu'nda belediye başkanı olursa şunu herkesin bilmesi lazım. Burada yaşayan kim olursa olsun bu şehrin, bu ilçenin huzurunu bozacak hiçbir yanlış içinde olamaz. Bağımlılık güvenlik gibi konulara sebep olurlarsa hiç öyle şartların oluşmasını beklemeyiz. Kanunsuz işin yapanın kulağından tutar şehirden göndeririz” dedi.