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Binali Yıldırım, Kasımpaşa'da bulunan esnafları ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda bulunan esnafları ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda bulunan esnafları ziyaret etti. Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklarla da bir süre eğlenceli vakit geçiren Yıldırım, Sivaslı kanaat önderleri ile sahur programında bir araya geldi.


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kasımpaşa'da vatandaşlarla bir araya geldi. Teravih namazını Kasımpaşa'da Cami Kebir'de kılan Yıldırım, namaz sonrası Kızılay Meydanı'nda bulunan esnafları ziyaret etti.


Vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, yoğun ilgi görürken vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi. Çocuklarla da bir süre eğlenceli vakit geçiren Yıldırım, Sivaslı kanaat önderleri ile birlikte Eyüp ilçesinde düzenlenen sahur programına katıldı.

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