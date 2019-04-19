Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de cami açılışına katıldı

Dr. Ali Erbaş, Sultanbeyli'de cami açılışına katıldı.

Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesinde inşa edilen Şah Nakşibendi Camii'nin ibadete açılması vesilesi ile tören düzenlendi. Törene Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş , Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Yıldırım, bu mübarek günlerin Ramazan'ın habercisi olduğunu belirterek, “Ramazan'ı karşılamaya hazırlanıyoruz. Aziz milletimizin bu mübarek günlerini tebrik ediyoruz.” dedi.

“Bu mübarek günlerin ülkemizin barışı ve huzuruna vesile olsun” diyen Yıldırım, “Buralar sadece ibadet yerleri değil, yavrularımızın, evlatlarımızın dinini, diyanetini öğrendiği yerlerdir. Tabi ki ülkemizin geleceği için milli ve manevi değerler için dinin en doğrusunun öğrenildiği yerler camilerdir. Diyanet'in yetkilendirdiği imam, müezzin ve müftülerden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Caminin yapımında maddi ve manevi desteği olan herkese teşekkür eden Yıldırım, özellikle de Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in gayretlerini şükranla karşıladığını ifade etti.

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof Dr. Ali Erbaş da, “Camilerimiz sadece namaz kılmak, ezan okumak için açıp kapanan yerler olmamalı. Her cami bir mektep, suffe olmalı” diye konuştu.

Törenin sonunda İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz dua etti. Ardından Yıldırım, Erbaş ve ilçe protokolü caminin açılış kurdelesini kesti.