Binali Yıldırım, Sultangazi Seçmen Buluşmasına katıldı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultangazi'de Seçmen Buluşması Etkinliğinde yaptığı konuşmada, “23 Haziran'da oyları hiç edenlerden hesap soracak mıyız, sandıkları tıka basa dolduracak mıyız? Allah razı olsun. Bu heyecan bu coşku bu sevgi sizde olduğu müddetçe, bizim önümüzde kimse duramaz” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, iftar saatinde önce Sultangazi'ye gelerek Tan ailesinin iftar sofrasına misafir oldu, ardında da Dalbay ve Bozali ailelerinin evine giderek çay sohbetine katıldı. Binali Yıldırım, Sultançiftliği Mahallesi Merkez Camisi'ne gelerek burada teravih namazını kıldı. Yıldırım, namazın ardından da Sultangazi Belediyesinin Ramazan etkinlik alanında düzenlediği Seçmen Buluşmasına katıldı.

“Bu heyecan ve coşku sizde olduğu müddetçe önümüzde kimse duramaz”

Ramazan etkinlik alanında bekleyen vatandaşlara kısa bir konuşma yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ”Seçimler yenilenecek. 23 Haziran'da tekrar sandığa gidiyoruz. 23 Haziran'da oyları hiç edenlerden hesap soracak mıyız, sandıkları tıka basa dolduracak mıyız? Allah razı olsun. Bu heyecan, bu coşku, bu sevgi, sizde olduğu müddetçe bizim önümüzde kimse duramaz. Hiç endişeniz olmasın. Biz liderimizle beraber, Recep Tayyip Erdoğan'la beraber, ancak Rabbimizin huzurunda eğiliriz, başka hiçbir gücün önünde eğilmeyiz. Önümüzde sayılı günler var, bugünü saymazsak 36 günümüz var. Daha çok çalışacağız, daha çok gönüllere gireceğiz. 31 Mart'ta sandığa gidemeyenleri mutlaka bulacağız, sandığa gidip oy vermesini sağlayacağız. Geceniz mübarek olsun, geleceğiniz aydınlık olsun. Hanımlar bu zafer sizinle olacak, her zaman sizinle oldu, bunu da sizinle kazanacağız.” dedi.