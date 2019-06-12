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Binali Yıldırım, Türkiye-İzlanda maçını gençlerle birlikte izledi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye-İzlanda maçını Bakırköy’de bulunan bir kafenin bahçesinde gençlerle birlikte izledi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye-İzlanda maçını Bakırköy'de bulunan bir kafenin bahçesinde gençlerle birlikte izledi. Yıldırım'a gençler yoğun ilgi gösterdi.


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda, dördüncüsü oynanan İzlanda-Türkiye maçını Bakırköy'de bulunan bir kafenin bahçesinde gençler ve vatandaşlarla birlikte izledi.


Yıldırım, maç sonrasında gençlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi. Bir vatandaşın telefonunu eline alan Yıldırım, gençlerle birlikte öz çekim yaptı. Yıldırım'a gençler yoğun ilgi gösterdi.

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