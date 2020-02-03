Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım okul açılışında gözyaşı döktü

Son Başbakan Binali Yıldırım'ın çocukları Bahar Büşra Köylübay, Bülent Yıldırım ve Erkam Yıldırım tarafından İstanbul Tuzla'da yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilen ‘Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu' öğrencilere kapılarını açtı. İlk dersi veren Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, öğretmenlik yıllarında yaşadığı zorlukları ve okul açma hayalini anlatınca son Başbakan Yıldırım gözyaşlarını tutamadı.

Tuzla'da yapılan okulu açılışına Son Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Bahar Büşra Köylübay, Bülent Yıldırım ve Erkam Yıldırım Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile çok sayıda davetli katıldı. Açılışı öncesi kürsüye çıkan Yıldırım'ın kızı Bahar Büşra Köylübay konuşma esnasında duygulanarak gözyaşı döktü.

Okul açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Binali Yıldırım aslında sembol bir isim. Ülkemizin demir ağlarla örülmüş barajlar yollar ve köprüler gibi birçok eserin dünya standartları çerçevesinde hayata geçirilmesinde son derece katkıları olmuş, mega proje denince akla en başta gelen isim olarak karşımıza çıkıyor. Hayata geçmiş bu eserin aslında Milli Eğitim Bakanlığı için de örnek olduğunu, 2023 vizyonumuzun da nasıl bir okul hayal ettiğinin somut bir ifadesi olarak karşımızda böyle bir okulun bulunuyor olması, beyefendinin ve hanımefendinin çocukları açısından son derece büyük bir gurur vesilesi diyebiliriz. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak tam da bunu yapmaya çalışıyoruz. Burada eğitim görecek olan çocukların gözlerindeki ışıltıyı şimdiden görmemek mümkün değil” dedi.

Konuşmasının başında, İdlib'de şehit olan 4 asker için millet olarak üzüntü duyulduğunu belirten Binali Yıldırım, “Geleceğimizin güneşi olarak gördüğümüz evlatlarımızın irfan yuvasının, yeni bir eğitim öğretim okulunun açılışını yapacağız. Bugün ara tatilden sonra ders zilinin tekrar çalındığı ilk gün. Bu vesileyle ara tatilden dönen evlatlarımıza tekrar başarılar diliyorum. Genç yavrularımızın istikbale emin adımlarla gitmeleri için böylesine güzel bir eserin, bugün eğitim öğretim camiamıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza kazandırılmış olması bizim için büyük mutluluk. Eşim öğretmen Semiha Hanım, ilk öğretmenlik yıllarında İstanbul'da ismi olan, kendisi olmayan bir okulda yavrularımızı eğitmek için ne büyük fedakarlıklar, gayretler gösterdiğine şahit birisiyim. Barakalarda çocuklarımızı eğitmeye çalışırdı. Gecenin karanlığında yola çıkar akşama kadar vaktini benden çok onlarla geçirirdi. Dolayısıyla o günleri yaşamış birisi olarak bugün bu imkanlara sahip böyle bir eserin yavrularımız için yapılmış olması, bunda da bizim ailemizin, evlatlarımızın katkısı olması bizim hayalimizin gerçeğe dönüşmesidir” dedi.

“O eserlerin hiçbiri bugünkü kadar beni duygulandırmadı, bu kadar heyecanlandırmadı”

17 Yılda büyük işler başardıklarını anlatan Yıldırım, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçtiğimiz 17 yılda çok güzel işler yaptık. Dünyanın 10 büyük mega projesinden 7'sini gerçekleştiren ülkeyiz, hükümetiz. O hükümetin bakanlığını yaptım. O eserlerin hiçbiri bugünkü kadar beni duygulandırmadı, bu kadar heyecanlandırmadı. O kadar büyük bir proje olmayabilir ama bunun çıktıları, sonuçları o projeleri fersah fersah geride bırakacak önemli bir iştir. Okulun hayata geçirilmesinde ailem, evlatlarımın katkısı var. Gece gündüz gayret ettiler, çalıştılar.

Türkiye'de eğitimin, nereden nereye geldiğini birkaç rakamla ifade etmek istiyorum. 2003 yılında yaklaşık 13 milyon 500 bin öğrenci vardı. İlkokul, orta öğretim. Bu örgün öğretim. 2019-2020 eğitim öğretim yılına geldiğimizde bu sayı kabaca 18 milyona ulaştı. Geçen sene 18 milyon 10 bindi, bu sene 19 milyon 960 bin civarında. Derslik sayımızda önemli oranda artış var. Yüzde 40'ın üzerinde bir artış. Derslik sayımız 367 bin 145 idi. Şu anda ulaştığımız derslik sayısı 789 bin 424. Yani iki katından daha fazla. Öğretmen sayımız 2003'de 552 bin 719, şu anda 1 milyon 153 bin 986. Burada da iki kattan fazla artış var. Öğretmen başına öğrenci sayısı ilkokulda 28'di, 18'e düştü, ortaokulda 18'di, 11'e düştü. Türkiye genelinde olaya baktığımızda Türkiye gerek derslik başına öğrenci sayısı gerekse öğretmen başına öğrenci sayısı bakımından uluslararası ölçülere göre tamam” şeklinde konuştu.

Okul açılışından sonra derslikleri gezen Binali Yıldırım ile öğrenciler arasında güldüren diyaloglar yaşandı. Yıldırım öğrencilere sorduğu sorunun cevabı anlaşılmayınca akıllı tahtaya soruyu çizerek öğrencilere anlattı. Bu esnada gülüşmeler yaşandı. Öte yandan okulda ilk dersi Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım verdi. Semiha Yıldırım öğretmenlik yaptığı yıllarda tayini çıktığı okulda fiziki zorluklarını anlatırken duygusal anlar yaşandı. Semiha Yıldırım ‘şu anda açılışını yaptığımız okul hayalimdi' deyince Binali Yıldırım gözyaşlarına hakim olamadı. Semiha Yıldırım'ın sesi titrerken Binali Yıldırım da duygusal anlar yaşadı.

Resmi açılışı yapılan 3 okul toplam 28 derslikten oluşuyor. Toplam 10 bin 500 metrekare alana kurulan okulda 4 derslik anaokulu, 24 derslik de ilkokul öğrencilerine hizmet verecek. Okulda, çocuklar için hem kapalı spor salonu hem de ayrı olarak beden eğitimi salonu bulunurken; teknolojik alt yapısı ve atölyeleri öğrencilerin uygulamalı eğitim almalarını sağlayacak. Okulda, robotik, teknoloji ve bilim sanat atölyeleri dikkat çekerken bu atölyelerde diz üstü bilgisayarlar, 3D yazıcı ve farklı eğitim setleri bulunuyor. Öğrenciler için özel olarak hazırlanan ‘Teknoloji Sınıfı'nda ise bilgisayar, mekanik, elektronik bilimleri ve kontrol alanlarında eğitim verilirken çocuklar temel mühendislik kavramları ile burada uygulamalı olarak tanışacaklar.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tebrik mesajı gönderdi.