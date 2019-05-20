Binali Yıldırım: “Yolları böleriz Türkiye'yi böldürmeyiz”

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Harem Otogarı'nda şoförlerle sahur yaptı. Sahur programında konuşan Yıldırım, “Yolları böleriz Türkiye'yi böldürmeyiz. Onun için kimse heveslenmesin” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım esnaf ziyareti kapsamında Harem Otogarı'nda şoförlerle sahur yaptı. Otogar alanında gerçekleşen sahura AK Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'ın yanı sıra, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile çok sayıda şoför katıldı. Otogara gelen Binali Yıldırım masaları gezerek vatandaşlarla selamlaştı. Ardından masaya oturan Yıldırım şoförlerle sahur yaptı.

“Yolları böleriz Türkiye'yi böldürmeyiz”

Yolları böldüklerini milleti birleştirdiklerini ifade eden AK Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, “16 senedir yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böldük sevenleri birleştirdik. Yolları böldük milleti birleştirdik. Ama bir şeye dikkat ederiz yolları böleriz Türkiye'yi böldürmeyiz. Onun için kimse heveslenmesin. Bu milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine hiç kimse zarar veremez. Buna hiçbir bir şekilde müsaade etmeyiz. Bunu size dayanarak söylüyorum. 15 Temmuz gecesi bunu siz gösterdiniz” dedi.

Yıldırım, "Bağımsızlık bizim karakterimizde var. Biz esaret altında yaşayacak bir millet değiliz. Yemez, içmez, uyumaz ama bayrağımıza toprağımıza sahip çıkarız. Buna göz dikenlerinde canına okuruz. Bize bu toprakları emanet eden bağımsız yaşamamıza vesile olan başta Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı ömürler diliyoruz” şeklinde konuştu.