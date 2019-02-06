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Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya geldi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldi.


Heybeliada Ruhban Okulu'ndaki ziyaretinin ardından Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım bir araya geldi. Yunanistan Başbakanı Çipras'a Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. İkili daha sonra Dolmabahçe Sarayı'nda fotoğraf çekilerek görüşme için içeriye giriş yaptı.

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