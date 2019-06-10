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Binalı Yıldırım'a Çatalca'da sevgi seli

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çatalca’da esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çatalca'da esnaf ziyaretinde bulundu. Seçim arabasıyla ilçeyi turlayan Binalı Yıldırım'ın yolunu kesen Çatalcalılar Yıldırım'a sevgi gösterilerinde bulundu.


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran İstanbul seçimleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çatalca'nın Kestanelik ve Çanakça Mahallelerinde esnafı ziyaret eden Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yıldırım, esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, bol bol fotoğraf çektirerek yaklaşan İstanbul seçimleri için destek istedi. Bir kahvehaneye giren Yıldırım'a Trabzon ekmeği ve yöresel börek ikram edildi. Binali Yıldırım kendisine sunulan börekleri basın mensuplarına ikram ederken, ilçedeki seçim gezisi renkli görüntülere sahne oldu.

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