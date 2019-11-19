Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nin kuruluş ve gelişimine yaptığı katkılar nedeniyle, TBMM eski Meclis Başkanı, Başbakanı ve aktif AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım'a ‘Fahri Doktora' unvanı verildi.

Üniversite kampüsünde gerçeklesen Fahri Doktora takdim törenine, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, YÖDAK temsilcileri, üniversite temsilcileri, Başbakanlık Başdanışmanı Ahmet Savaşan, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ile davetli misafirler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Başbakan Ersin Tatar “Bu tablo karşısında gerçekten gurur duyuyorum”

Başbakan Tatar, “Bu tablo karşısında gerçekten gurur duyuyorum ve tebrik ediyorum. Girne Üniversitesi'nin donanımlı olanakları ile öğrenim görerek KKTC topraklarında sunulan imkanlarla kendinizi eğitmek ve geleceğe fevkalede bir şekilde hazırlanmak önem taşıyor” dedi.

Doğu Akdeniz havzasında son dönemde yaşanan mücadeleye de değinen Tatar, Türkiye'nin KKTC'ye mavi vatan konusunda verdiği desteğin altını çizdi. Başbakan Ersin Tatar ayrıca Binali Yıldırım'a şahsen yıllardır KKTC'ye verdiği destek ile Türkiye'nin zenginliklerini buraya aktardığı için teşekkürlerini sunarak konuşmasını noktaladı.

“Binali Yıldırım Türk denizciliği ve havacılığının gelişmesi için öncü fikirler ortaya koydu”

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu konuşmasında “Üniversitemiz 2014 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Denizcilik Fakültesinin devri ile kuruldu. Aynı yıl Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülteleri de eklenerek, bugün 13 fakülte, 1 yüksekokul, 3 lisansüstü enstitüsü, 4 meslek yüksekokulu ve 3 araştırma merkezinde toplam 57 programla eğitim ve araştırmalarını sürdürüyor. Tam donanımlı Tıp Fakültesi hastanesi, Diş Fakültesi Hastanesi, son teknoloji Deniz Simülasyon Laboratuarları, uçuş simülatörü, iki adet modern eğitim uçağı, tüm Kıbrıs'ın tam donanımlı tek araştırma gemisi, uluslararası düzeyde hizmet veren Havacılık İngilizce Test Merkezi, 600 yatak kapasiteli öğrenci yurdu ile gelişmiş bir Üniversite yapısına kavuştu” dedi. Ayrıca Salihoğlu, “18 Mayıs 2004 tarihinde ARPA/ECDIS simülatörlerinin açılışı ve sertifikasyonu, 1 Nisan 2006 yılında GMDSS simülatörü ve Yangın eğitimi Merkezi ve Can Filikası, Gemiyi Terk eğitim Platformu ve Havuzunu açılışı da gerçekleştirildi” diyerek devam etti.

Binali Yıldırım'a Fahri Doktora unvanı takdim edilmesi ile ilgili olarak da Salihoğlu ,“Fahri Doktora gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, Girne Üniversitesi gelişimi, Türk Denizciliği ve havacılığı için öngörmüş olduğu fikirler doğrultusunda yapılandırılmış, tüzel kişiliğini kazanmış ve bu günlere taşınmıştır. Fahri Doktoramızı kabul buyurdukları için şükranlarımı arz ederim” ifadelerinde bulundu.

Binali Yıldırım: “Geçmişini tanımayan bireyler geleceği yaşayamaz ve geleceği inşa edemez”

Fahri Doktora Takdimi töreninde konuşan TBMM eski Meclis Başkanı, Başbakanı ve aktif AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım ise konuşmasının başında katılımcıları selamlayarak, Girne Üniversitesi'nde olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

“Geçmişini tanımayan bireyler geleceği yaşayamaz ve geleceği inşa edemez” diyen Yıldırım, tarihsel süreci ve yaşananları bilmenin bağımsızlığı sürdürmek için önemli olduğunun altını çizdi. Ana vatan Türkiye'nin adada yaşananlara kayıtsız kalmadığını ve 20 Temmuz Barış Harekatı'nın bugünkü barış ortamının sağlanmasına yol açtığını ifade eden Yıldırım, özgürlük ve egemenliğin en önemli noktalar olduğunu dile getirerek, adanın iki egemen devleti olduğuna vurgu yaptı.

Yıldırım, KKTC ve Türkiye'nin mevcut toprakları dışında mavi vatan da olan paylarının gasp edilmek istendiğini ancak tarih ve coğrafyadan gelen hakların siyasi irade ile korunacağını vurgulayarak, 1974 sonrası yaşanan süreçte uygulanan ambargoların getirdiği tecrübelerle yerli savunma sanayine yönelindiğini ve bunun sonuçların alındığını, Türkiye'de sahip olunan her türlü hizmetin KKTC'de olması için her zaman için çaba gösterdiklerini ve buna devam edeceklerini kaydetti.

Binali Yıldırım son olarak Girne Üniversitesi rektörü, senatosu, mütevelli heyetine teşekkürlerini sunarak, bu gibi unvanların hizmet konusundaki güçlerini arttırdığını, KKTC'de olmaktan ve gördükleri ilgiden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Doktora tevdi gerekçesi okundu

Konuşmaların ardından Yıldırım'ın öz geçmişi ile Girne Üniversitesi tarafından tevdi edilen ‘Fahri Doktora' unvanına ait senato kararı okundu. Kararın okunmasının ardından Salihoğlu tarafından Yıldırım'a cübbesi giydirilerek, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap ile Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel tarafından da ‘Fahri Doktora' unvanı takdim edildi.

Havacılık ve Uzay Bilimleri fakültesi uçuş simülasyon sistemi açıldı

Fahri Doktora unvanı takdimi töreninin ardından Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçuş Simülatörü'nün açılışı da Binali Yıldırım tarafından yapıldı. Açılışın ardından Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi ve Uçuş Simülasyon Eğitim Cihazı Direktörü Hüray Ahmet Yılmaz eşliğinde Yıldırım ile Günsel bir uçuş denemesi yaptı.

En gelişmiş ALSIM ALX Uçuş Seyrüsefer ve Prosedürleri Eğiticisi sistemine sahip olan Girne Üniversitesi, bu sistem ile Pilotaj öğrencilerinin Havayolu Taşımacılığı Pilot Lisansı almalarını destekleyen eğitimler verilecek.

Gerçek uçuş hissi veriyor

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA)'nın gerektirdiği tüm düzenlemelere uygun olan simülatör cihazı Tek Motor Pistonlu ve Çok Motorlu Pistonlu cihaz uçuş eğitimi sağlıyor. Simülatörün kullanıcı dostu tasarımı ile birlikte güvenilirlik ve görselleştirme efektleri, öğrencilere mükemmel bir eğitim ortamı sunuyor.