İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Binali Yıldırım'a kanka desteği

Başakşehir’de yaşayan gençler, Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a yazdıkları rap şarkıyla destek verdi.

Başakşehir'de yaşayan gençler, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a yazdıkları rap şarkıyla destek verdi.



Başakşehir'de yaşayan gençler, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için rap şarkı yaptı. "Yaptık, yine yaparız" başlıklı şarkıyı Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da sosyal medya hesabından paylaştı. Klip, İstanbul'da gerçekleştirilen birçok projenin ve Yıldırım'ın ziyaret ettiği birçok noktanın görüntüsünden oluşuyor.



Binali Yıldırım'ın "Benim kankalarım" diye bahsettiği gençlerin şarkısının nakaratı ise şöyle:


Bir ay yıldız var gölgesinde


Biz yaptık yine beraber yaparız.


Ayrı dünyalar ama birbirimizden hiç farksız


Biz yaptık yine beraber yaparız

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.