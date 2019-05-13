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Binali Yıldırım'dan İstanbullulara müjde

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım İstanbul’da su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacağını, öğrenci akbilinin ise aylık 85 liradan 40 liraya düşürüleceğini müjdeledi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım İstanbul'da su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacağını, öğrenci akbilinin ise aylık 85 liradan 40 liraya düşürüleceğini müjdeledi.


Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, twitter hesabı üzerinden İstanbullulara müjdelerini verdi. Yıldırım, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada “İstanbullulara müjdeli haber: Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak. Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek. Hayırlı olsun” dedi.

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