Binali Yıldırım'dan kendisi için ‘caps' yapanlara teşekkür

Sultanbeyli Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı işbirliğiyle hayata geçirilen Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin açılışı, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle yapıldı. Sultanbeyli Belediyesi Spor Salonu'nda düzenlenen açılış törenine çok sayıda öğrenci ve eğitimci katıldı. Törende konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Değerli genç kardeşlerim, bilimde, kültürde ve sanatta ileri bir düzeye gelmenin tek yolu çok çalışmaktır. Ecdadımız asırlar boyunca bir medeniyet oluştururken hem daha fazlasını hem de daha ilerisini hayal etmiştir. Biz gençlerimize hep hayallerinin peşinden gitmesini söylüyoruz. Sizler için Bilim ve Teknoloji Merkezlerimizin sayısını artıracak ve teşvikte bulunmayı da kendimize görev biliyoruz. Bildiğiniz gibi inovasyon merkezimiz de tamamlanmak üzere. Bilim üreten, araştıran ve geliştirme odaklı olmayı amaçlayan bu merkezler, kendi iklimini oluşturamaz ve siz gençler tarafından ilgi görmezse sadece tabelayla yetinmek zorunda kalırız. Burası sizin okul zamanı dışında üreteceğiniz, hatta yeri geldiğinde en az okul zamanı kadar vakit geçirebileceğiniz bilim ve sanatın buluştuğu en kadim yuvadır. Merkezimizde 42 bilim ünitesi, makine atölyesi, uygulama okulu teknoloji eğitimi, bilim ve teknoloji gezileri yer alacak. Özellikle robotik kodlama ile ilgili eğitimler verilecek. Bu anlamda 280 yetenekli gence teknoloji donanımı yapılmış nitelikli bir eğitim verilebilmesi için bilim ve teknoloji merkezinin yanındaki Sultanbeyli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini uygulama okulu seçerek, hedef grubumuzu da oluşturduk. Dünyada yapay zeka nasıl bir devrim meydana getirdiyse, burada gençlerimizin alacağı eğitimlerle insanlığa yararlı buluşlar gerçekleştirerek Sultanbeyli'den bilim insanlarının çıkmasına vesile olacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ise, “Ortalığı bir inletin bakalım gençler. Sizin deyiminizle ortalık bir yıkılsın bakalım” diyerek kürsüye çıktı. Yıldırım'ın sözleri üzerine salondaki binlerce genç kendisine coşkuyla karşılık verdi. Binali Yıldırım, şu açıklamalarda bulundu:

“Gençler gururumuz, gençler geleceğimiz. Bizim için gençler çok önemli. Son günlerde sosyal medyayı takip ettiniz mi? Bizim ‘Onu a yaptık' diye bir lafımız dolaşıyormuş. Gördünüz mü? Kastamonu'daki 15 Temmuz tünelleri için söylemiştim onu. Gençler artık o söylediklerimizi capsler yapmışlar, klipler yapmışlar. Sağ olun, var olun. Sizlere çok teşekkür ediyorum, sizleri seviyorum sevgili gençler. Genç ve çalışkan başkanımız Hüseyin Keskin, resmen aklımızı okumuş. Sizin için bilim teknoloji merkezini açılışa hazır hale getirmiş. Sanayi Teknoloji Bakanımız, İstanbul Kalkınma Ajansı katkı koymuş, ne güzel merkez olmuş. Uzay ünitesinden matematiğe, fizik, mekanik ünitelere kadar 42 bilim ünitesi var. Burada uygulamalı robotik kodlama eğitimi olacak. Robot planlaması yapılacak, robotlar tasarlanacak. Çünkü gelecek bilişimle gelecek, teknolojiyle gelecek. Gelecek sizlerle gelecek. Sizler bizim gururumuzsunuz, aydınlık yarınlarımızsınız. Hem de bu merkez Türkiye için kıymetli, vatansever merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını taşıyan kültür merkezinin içine yapılıyor. Allah mekanını cennet eylesin. Gelecek sizlerle güzel olacak. İstanbul'da da inşallah gençler, bizim en güzel kaynağımız, en büyük güvencemizsiniz. İşte bu duygu ve düşüncelerle açılışını gerçekleştirdiğimiz bu eserlerin, bu bilim teknoloji merkezinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin'e, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımıza, İstanbul Kalkınma Ajansı'na yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyor, hepinizi muhabbetle selamlıyorum.”

Konuşmaların ardından Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nin içerisinde faaliyete başlayan Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin temsili açılış kurdelesi kesildi.