Binali Yıldırım'dan, Mesut Yılmaz'a geçmiş olsun ziyareti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ı ziyaret eti. Yıldırım bu ziyaretti Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.