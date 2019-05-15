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Binali Yıldırım'dan muhtar ziyareti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla Aydınlı Mahallesi Muhtarlığını ziyaret etti.


Aydınlı Mahallesi Muhtarı Nevzat Özsoy'la bir müddet sohbet eden Yıldırım, kendisini cuma günü yapılacak muhtarlarla iftar programına davet etti. Yıldırım, daha sonra rahatsızlığı bulunan Pendik ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi eski muhtarı Mustafa Coşkun'u evinde ziyaret etti. Mustafa Coşkun, eşi Hatice Coşkun ve evde bulunanlar ile sohbet eden Yıldırım, Mustafa Coşkun'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

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