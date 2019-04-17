Binlerce aileye Ramazan ayı öncesi gıda kolisi desteği

Mehmet Cengiz bu yıl ramazan öncesi 26 bin koli gıda yardımı ve 2 bin yetime 12 ay boyunca 125 TL harçlık için mutabakata vardı.

Ülker ve Deniz Feneri, Ramazan ayı öncesi Türkiye'deki ihtiyaç sahibi yoksul aileleri sevindirmek amacıyla iş birliğine gitti. Bu çerçevede dernekten yapılan açıklamaya göre Mehmet Cengiz bu yıl Ramazan öncesi 26 bin koli gıda yardımı ve 2 bin yetime 12 ay boyunca 125 TL harçlık için mutabakata vardı.

Yapılan mutabakat gereği Dernek bu yardımların dağıtılmasını organize edecek. Ayrıca Deniz Feneri'nin bir başka projesi olan 1001 çocuk 1001 dilek içinde Ülker grubu 1000 adet çocuk menülerinden oluşan koli vermeyi taahhüt etti.

Derneğin Genel Başkanı Mehmet Cengiz konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Faaliyete başladığımız ilk günden bu yana olduğu gibi bu Ramazan'da da ulaştıracağı yardımlarla binlerce ihtiyaç sahibi aileyi ve sunduğu birbirinden farklı Ramazan projeleri ile hayırseverleri mutlu edeceğiz. Bu Ramazan'da Türkiye'nin en önemli markası Ülker'in Ramazan ayına yönelik yardım projesinde Deniz Feneri'ni çözüm ortağı olarak tercih etmesi bizi çok mutlu etti. Bu vesile ile Sayın Murat Ülker ve Ülker ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 21 yıldır mazlumların ve yoksulların umudu olmaya dünyada ve Türkiye'de devam edeceğiz.”