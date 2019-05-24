Binlerce çocuk, hem eğlendi hem de öğrendi

OMO'nun dünya çapında destekçisi olduğu, bugüne kadar 110 ülkede 6 milyon çocuğa ulaşan ve ülkemizde Aktif Yaşam Derneği'nin hayata geçirdiği Okul Dışarıda Günü, ülkemizin birçok bölgesinde kutlandı. Açık havada oyunla ve keşfederek öğrenmenin önemine dikkat çekmek için düzenlenen Okul Dışarıda Günü'ne ilköğretim seviyesinde dünyadan 1,7 milyon, Türkiye'den ise 650 bine yakın çocuk katıldığı belirtildi. Okul Dışarıda Günü'ne katılan okullardan 50. Yıl Süheyla Artam İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Okul Dışarıda Günü sözcüleri olan Çocuk Gelişimi ve Erken Çocukluk Eğitimcisi ve Uluslararası Oyun Derneği (IPA) Türkiye temsilcisi Prof. Dr. Belma Tuğrul ve Dr. Yankı Yazgan'ın yanı sıra Aktif Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Şule Serter ve Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Leyal Eskin Yılmaz da eşlik etti.

Bu yıl aktivite ve oyun içeriklerinde ilk kez çevre bilinci, geri dönüşüm ve yeniden kullanım başlıklarına da yer verildi.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenmiş olmasına rağmen Türkiye'nin 2018'de Okul Dışarıda Günü'ne en çok katılım sağlayan üç ülkeden biri olduğunu belirten Aktif Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Şule Serter, "Okul Dışarıda Günü ile bu yıl ikinci kez öğretmenleri dersleri açık havaya taşımaya davet ettik. Ne mutlu ki bu yıl da 650 bine yakın çocuğa hep birlikte ulaştık. Tüm dünyada olduğu gibi web sitemizden kayıt yaptıran öğretmenler için destek oyun ve aktivite içerikleri hazırladık. Ebeveynlere de açık olan içeriklerimizde bu yıl ilk kez çevre bilinci, geri dönüşüm ve yeniden kullanım başlıklarına da yer vererek çocukların oynadığı alanların çevresel temizliğine de dikkat çekmeyi hedefledik" dedi.

Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Leyal Eskin Yılmaz ise şöyle konuştu: "Markamız ile uzun yıllardır anne ve babalara çocuklarının gelişiminde keşfetmeye ve deneyimleyerek öğrenmeye yer vermeleri için ilham vermeye çalışıyoruz. Son yıllarda çocukların dışarıda geçirdiği zamanın azaldığına vurgu yapan pek çok projeye imza attık. Dünyada Project Dirt'ün, Türkiye'de ise Aktif Yaşam Derneği'nin yaygınlaşması için çalıştığı 'Okul Dışarıda Günü'nü de bu çerçevede çok değerli buluyoruz. Öte yandan bu yılki içeriklerde okul derslerinin yanı sıra çevre bilinci, geri dönüşüm ve yeniden kullanım gibi başlıkların yer almasının hem çocuklar hem de ebeveynler açısından önemli olduğunu düşünüyoruz".