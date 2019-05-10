Binlerce kişi Taksim'de kurulan iftar sofralarında buluştu

Yerli yabancı binlerce kişi Taksim Meydanı'nda kurulan gönül sofralarında buluştu. Yoğun ilgi gören iftar programına katılarak vatandaşlarla birlikte orucunu açan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Gönül dünyamızın dört bir yanından kardeşlerimizi bir masada bulmanın, aynı gönül sofrasında Taksim Meydanı'nda birlikte iftar yapmanın onurunu ve huzurunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

Beyoğlu'nda her yıl on bir ayın sultanı Ramazan ayında düzenlenen iftar programları bu yıl da aralıksız devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından Taksim Meydanı ve Hasköy Sahil'de kurulan gönül sofralarında binlerce kişi hep birlikte iftar yapıyor. Taksim Meydanı'nda kurulan iftar sofralarına aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu binlerce kişi akın etti. Canlı ilahi dinletisi eşliğinde iftar saatini bekleyen vatandaşlar ezanın okunmasıyla birlikte hep beraber oruçlarını açtı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş da iftar programına katılarak vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

"Beyoğlulu hemşerilerimizle birlikte iftarlarımızı yapacağız"

Masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yıldız, “Bizim için anlamlı bir gün. Gönül dünyamızın dört bir yanından Libya'dan, Moğolistan'dan, Filistin'den kardeşlerimizi bir masada bulmanın, aynı gönül sofrasında tarihi bir mekanda Taksim Meydanı'nda birlikte iftar yapmanın onurunu ve huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Bir kültür, tarih, turizm ve sanat şehri olan Beyoğlu'nda daha iyisini nasıl yapabiliriz, bütün arkadaşlarımızla beraber bunun gayreti içerisinde olacağız. Ramazan ayı boyunca gerek Taksim Meydanı'nda gerekse de Hasköy'de, yine tarihi bir mekanda Beyoğlulu hemşerilerimizle birlikte Ramazan ayı boyunca iftarlarımızı yapacağız. Ramazan ayının ülkemiz, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.