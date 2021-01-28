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Binlerce kitap ele geçirildi

İstanbul Pendik de piyasaya sürülmek üzere depolandığı bandrolsüz (korsan) kitaplar İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla piyasaya sürülmek üzere depolanan 11 bin 500 adet bandrolsüz(korsan) kitap ele geçirildi.


Olay, geçtiğimiz hafta Pendik'e bağlı Dumlupınar Mahallesinde yaşandı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa” muhalif nitelikte bandrolsüz kitapların üretim ve satışının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelenilen adreslere operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda bir iş yerinde piyasaya sürülmek üzere depolanan toplamda 11 bin 500 adet bandrolsüz (korsan) kitap ele geçirildi. Yapılan operasyonda kitaplar ile birlikte iş yeri sahibi H.N isimli şüpheli kıskıvrak yakalanarak hakkında “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapıldı. Şüpheli şahsın, işlemleri tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

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