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Binlerce Maltepeli “Sevgi Sofraları”nda buluştu

Maltepe Belediyesi tarafından Fındıklı Mahallesi’nde kurulan Sevgi Sofrası, binlerce kişiyi buluşturdu.

Maltepe Belediyesi tarafından Fındıklı Mahallesi'nde kurulan Sevgi Sofrası, binlerce kişiyi buluşturdu. İftar programına katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.


Maltepe Belediyesi tarafından kurulan ve ilçede geleneksel hale gelen "Sevgi Sofraları", on binlerce kişiyi ağırlıyor. Fındıklı Mahallesi'ndeki buluşmanın adresi Hancıoğlu Caddesi oldu. İftar öncesinde vatandaşlarla tek tek selamlaşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ezanın okunmasıyla dua ederek, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. Kılıç, “Cenab-ı Allah bu akşam burada oluşturduğunuz güzellikleri her zaman bize nasip etsin. Bu kutsal ramazan ayında birliğimiz ve beraberliğimiz bozulmasın. Rabbim bedenlerinizden sağlığı, yüreğinizden sevgiyi eksik etmesin. Tuttuğunuz tüm oruçlar kabul olsun” dedi.



İnanç turları Başıbüyük'le devam etti


Maltepe Belediyesi tarafından organize edilen inanç turları da Başıbüyük Mahallesi sakinleriyle devam etti. İlk olarak Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret eden vatandaşlar, Eyüp Sultan Camisi'nde ibadetlerini yerine getirdi. İkinci ziyaret noktası Anadolu Kavağı'nda Beykoz ilçesindeki Hz. Yuşa Türbesi ve Camii oldu. Üsküdar'da bulunan Aziz Mahmut Hüdayî Türbesini de ziyaret eden vatandaşlar, rehber eşliğinde inanç merkezlerinin tarihini de öğrenme imkanı buldu. Turun ardından, Küçükyalı'da bulunan Süreyya İlmen Kültür Merkezi'nde mahalle sakinleri için iftar yemeği verildi.



Camilerde Ramazan temizliği


Maltepe Belediyesi, Ramazan ayıyla birlikte camilerin temizliği için harekete geçti. Kurulan bir ekiple, ilçe genelinde bulunan 82 camide temizlik çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ekipler genel cami temizliğinin yanı sıra halı, cam ve duvarların silinmesi ve süpürme işlemleri yapıyor.

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