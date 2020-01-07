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Binlerce martı fırtınadan kaçtı

İstanbul’da etkili olan yağmur ve şiddetli fırtına nedeniyle uçamayan binlerce martı Yenikapı’da etkinlik alanına sığındı.

İstanbul'da etkili olan yağmur ve şiddetli fırtına nedeniyle uçamayan binlerce martı Yenikapı'da etkinlik alanına sığındı. Binlerce martının bir arada olması renkli görüntüler oluşturdu.


İstanbul'da iki gündür etkisini gösteren fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Fırtınadan en çok etkilenenler ise martılar oldu. Binlerce martı şiddetli fırtına nedeniyle uçamayınca Yenikapı etkinlik alanına sığındı. Binlerce martının Yenikapı'da bir arada bulunması ise renkli görüntüler oluşturdu.

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