Binlerce Öğrenci Küçükçekmece'deki Bilim Ve Gözlem Şenliği'nde buluştu

Küçükçekmece Belediyesi, öğrencilerde bilimsel merak uyandırmak ve hissî, bilmekle alakalı ve psikomotor becerilerini gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Göl Kenarında ‘Bilim ve Gözlem Şenliği' düzenledi. Öğrencilerin ve ailelerin büyük ilgi gösterdiği etkinliğe, 3 bine yakın kişi katılım sağladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenlikte Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi öğrencileri, farklı disiplinlerdeki bilimin izlerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Etkinlikte, Mikroskop, Tasarım ve 3D, Helikopter ve Akıl Oyunları Atölyeleri gerçekleştirildi. Robotik yarışmalarında öğrenciler, takım çalışması yaparak, keşiflerini sergiledi. Teleskop ile güneş gözlemi yapan öğrenciler, survivor parkurunda da ter atarak, eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinlikte öğrenciler, bilim insanları ve gökbilimcilerle de bir araya geldi. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Gök Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi (GÖKMER) Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı “Evren ve Uzay” konulu seminerde öğrencilerle bir araya gelerek, onların evren, gezegen ve uzaya dair merak ettiği soruları yanıtladı.