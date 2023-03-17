Binlerce pırlanta arasında en çok o parladı: Saf altından 'Şehitler Anıtı'

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde saf altından yapılan 'Şehitler Anıtı' binlerce mücevher ve pırlantanın yer aldığı fuarda en dikkat çeken ürün oldu. 23 günde yapılan altın anıt, işçilik dahil 25 milyon liraya imal edildi. Yetkililer tarafından eseri, satılmak değil sergilenmek için fuara getirildiği aktarıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yıldönümü yaklaşırken kapılarını açan Mücevher Fuarı'nda sergilenen altından yapılma 'Şehitler Anıtı' dikkat çekiyor. 18 Mart haftasına özel olarak 18 kilo ağırlığında saf altın kullanılarak yapılan eser 23 günde tamamlandı.

Her detayın düşünüldüğü anıtta tüm detaylar el işçiliğiyle işlenmiş. Üretici firma yetkilileri ürünü satmak değil, sergilemek amacıyla fuara getirdiklerini belirtti. İşçilik dahil edilerek toplamda 25 milyon TL değere sahip olan anıtın, fuarın en pahalı eseri olduğu söylendi.

“Anıtı 23 gün içerisinde yaptık”

Yaşanan deprem felaketi ve sel felaketinin ardından fuarın buruk başladığını firmanın yönetim kurulu başkan vekili Ahmet Emin Ahlatçı, “18 Mart Çanakkale Zaferi'nin haftasında anısı olsun diye 18 kilo altın kullanarak yaptığımız şehitler anıtı var. Anıtı 23 gün içerisinde yaptık. Anıtı gören vatandaşlar oldukça ilgileniyor. Hatta fotoğraf çektirenler oluyor. Çanakkale'de gördüğünüz anıtın işlemeleri, askerleri, tavanda olan ay yıldız gibi anıtta olan her detayı el işçiliğiyle işledik" dedi.

"Satmak için tasarlamadık"

Eserin saf altından yapıldığına dikkat çeken Ahlatçı, "İşçilikli fiyatı 20 milyon TL ile 25 milyon TL arasında değişiyor. Ürüne talep olursa değerlendirebiliriz. Fakat biz bunu satmak için tasarlamadık. Önümüzdeki sene ise ne ön planda olursa onunla ilgili çalışma yapabiliriz” şeklinde konuştu.