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Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii'ne akın etti

Kurban Bayramı namazında binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii’ne akın etti.

Kurban Bayramı namazında binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii'ne akın etti. Cemaat dış avluya taşarken, yoğunluk havadan görüntülendi.


Kurban Bayramı namazında binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii'ni doldurdu. Bayram namazına katılım yoğun olurken caminin içinin dolmasıyla cemaat dış avluda hasırlar üzerinde namazını kıldı. Namaz sonrası vatandaşlar dua etti, birbirleriyle bayramlaştı.


Eyüp Sultan Camii'ndeki yoğunluk havadan da görüntülendi.

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