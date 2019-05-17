Binlerce vatandaş Büyükçekmece'deki iftarlarda buluşuyor

Büyükçekmecelilerle iftar sofralarında bir araya gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Gönül ister ki her ayımız Ramazan ayı gibi geçsin. Tüm güzellikler bizimle olsun. Sevgimizi ve kardeşliğimizi tazeleyen Ramazan ayına şükürler olsun” dedi.

"Güzellikler hep bizimle olsun”

Çakmaklı Mahallesi'nde düzenlenen iftara katılan Başkan Hasan Akgün, “Büyük Büyükçekmece ailemin yoğun katılımıyla mahalle iftarlarımızı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayının bolluk ve bereketini hep birlikte paylaşıyoruz. Ramazan ayı küslüklerin bittiği, huzurun ve mutluluğun olduğu aydır. Büyükçekmece yıllardır bu geleneği bozmadı. Her Ramazan ayında orucumuzu birlikte aynı sofrada açıyoruz. Bu mübarek ayda güzellikler hep bizimle olsun. Allah seneye de bu sofraları bizlere nasip etsin” diye konuştu.

Çakmaklı sakinleriyle birlikte orucunu açan Başkan Akgün vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Cem ve Neşe Polat çiftinin evlerine giderek keyifli bir Ramazan akşamı geçirdi.