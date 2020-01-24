Biocodex Mikrobiyota Vakfı'nın Türkiye proje çağrısı

Dünya çapında akademik bağışlar ile mikrobiyom araştırmalarını destekleyen Biocodex Mikrobiyota Vakfı, Türkiye'ye proje çağrısında bulundu.

İnsan mikrobiyomunun bağırsak, deri, jinekolojik gibi her türlü alanındaki uluslararası kanaat liderlerinin araştırmalarını destekleyen Biocodex Mikrobiyota Vakfı, Türkiye proje çağrısında bulundu. Vakfın, 'Türkiye'de 'Değişen Mikrobiyota ve Sağlığa Etkileri' başlıklı çalışmaları desteklediği bildirildi. Bu çerçevede, 2019 yılı ve sonrasında içerisinde Türkiye'nin de seçilmiş olduğu 11 ülkede ulusal çalışmaları desteklemek üzere Ulusal Araştırma Bursu için fon ayırdığı belirtildi. Bu 11 ülkenin Belçika, Amerika, Fransa, Meksika, Polonya, Kanada, Rusya, Fas, Baltık, Ukrayna ve Türkiye şeklinde olduğu ve her ülkede ayrı ayrı o ülke adresli 11 çalışma destekleneceği aktarıldı. 2020 yılında Türkiye'de verilecek yeni destek için başvuruların Mart ayından açılacağı,Türkiye'den bilimsel komite tarafından seçilecek olan araştırmaya verilecek toplam destek miktarının 25 bin euro kadar olduğu duyuruldu. Başvuru süresi 30 Kasım tarihinde sonlanacağı, alanında lider Türkiye Bilimsel Komite üyelerinin seçimi yapacağı ve 2021 yılı Ocak ayında sonucun açıklanacağı bildirildi.

Ayrıca, 2019 yılında Mikrobiyota konusundaki 13 çalışma arasında yapılan değerlendirme sonucunda 'Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığında trimethylamine-N-oxide (TMAO) ilişkili mekanizmaların hastalığın klinik ve histolojik özellikleri ile değerlendirilmesi' çalışması ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yılmaz'ın 1'inci olduğu bilgisi de verildi.