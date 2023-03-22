Biotrend, 2022 yılında net kârını 77 kat artırdı

Ülke genelinde 19 tesiste faaliyetini sürdüren Doğanlar Holding'in enerji markası Biotrend, 2022 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. 2021 yılında net kârı 4 milyon TL olan şirket, bu rakamı geçtiğimiz yıl 311 milyon TL'ye yükselttiğini duyurdu.

Entegre atık yönetimi ve yenilenebilir enerji faaliyet alanlarında, biyokütle enerji santrali yatırımlarının yanında mekanik ayrıştırma ve malzeme geri kazanım, biyoyakıt kompost ve ATY üretim, üretim tesisleri yatırımları yapan Biotrend, plastik atıkları sürdürülebilir polimer hammaddesine dönüştürmek için Honeywell'in UpCycle Process teknolojisini kullanarak Türkiye'nin ilk ticari ölçekli plastik atık ileri dönüşüm tesisini kurmayı planlıyor.

Hasılatı geçen yıla göre yüzde 188 artarak 1,2 milyar TL'ye ulaşan ve 2022 yılında ilk kez karbon ticaretine başlayarak 5 milyon dolar gelir elde eden Biotrend'in, 2022 yılı brüt karı 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 245 oranında yükselişle 426 milyon TL'ye ulaştı. 2022 yılında FAVÖK rakamı ise, yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 242 oranında yükselişle 482 milyon TL olarak açıklandı. Brüt kâr marjını önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29'dan yüzde 35'e yükselten Biotrend, FAVÖK marjını da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33'den yüzde 39'a yükselttiği açıklandı.

2022 yılını başarıyla tamamlandı, 2023 yılı hedefleri belirlendi

2022'yi rakamsal bir başarıyla tamamladıklarını ve 2023 yılında yeni anlaşmalar ve çalışmalarla daha büyük başarılar elde edeceklerini ifade eden Biotrend CEO'su Osman Nuri Vardı, “Biotrend'in net kârı 2022 yılında, bir önceki yılın aynı dönemine göre 77 kat artarak 4 milyon TL'den 311 milyon TL'ye yükseldi. Bu rakamsal başarının yanı sıra önemli anlaşmalarla farklı alanlarda da marka ön plana çıkacaktır. Biotrend, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) sözleşmesinin imzacısı bir markasıdır. 2023'de bizim için çok önemli olan biyodöngüsel ekonomi projelerimizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Yakın gelecekte de odağımızda biyodöngüsel ekonominin ülkemizdeki öncü temsilcisi olarak, atığa katma değer katarak düşük karbon ekonomisine geçişi kolaylaştırmak olacak. Bugün, belediye atıklarını mekanik ayrıştırma ve malzeme geri kazanımı tesislerimizde işleyerek döngüsel ham madde üretiyor bu sayede ülkemizin ekonomisine önemli bir kaynak sağlıyoruz. Ek olarak, senelik olarak ürettiğimiz enerji ile 450 bin hanenin bir enerji ihtiyacını karşılıyoruz” dedi.

2023 yılı üretim hedefi

2023 yılında bürüt elektrik üretim hedeflerini de açıklayan Vardı, ”2023 yılında konsolide satış gelirleri 1,9-2,2 milyar TL, kuru güç hedefi ~120 Mwe +1,7 Mwe PV, brüt elektrik üretim hedefimiz ~750-800 bin MWh, net elektrik hedefimiz ise, ~650-700 bin MWh'dır. Net finansal borç -FAVÖK oranı hedefimiz de 2,50x - 3,00x ‘dir" ifadelerini kullandı.

Vardı, açıklamasında, Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurulu BEEAH Enerji Yatırımları Limited Şirketi ile niyet mektubu imzalandığının, bu anlaşmayla daha sürdürülebilir bir dünya sağlamak için, atık toplama, izleme ve mekanik ayırma üniteleri, oksijensiz çürütücüler, kompost ve organomineral gübre üretimi, hibrit enerji üretimi, plastik atıkların ileri dönüşümü, yeşil hidrojen, düşük karbonlu mobilite çözümleri, enerji verimliliği gibi alanlarda pek çok projeyi birlikte değerlendirip uygun görülenlerde işbirliği yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.