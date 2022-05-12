Biotrend Enerji ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

Yenilenebilir enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden Biotrend Enerji, halka arzdan beri en yüksek çeyrek dönem gelirine ve FAVÖK'üne ulaştığını açıkladı.

Doğanlar Holding'in enerji şirketi Biotrend Enerji, 2022 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Biotrend Enerji'nin 2022 yılının ilk çeyrek net satışları 236 milyon TL ile, önceki yılın aynı dönemine göre toplam konsolide net satışlarda yüzde 253 oranında artış oranına ulaştı. 2022 ilk çeyrek itibariyle ürettiğin elektriğin tamamını YEKDEM kapsamında satan şirketin 2022 ilk çeyrek brüt karı 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 305 oranında yükselişle 68 milyon TL'ye ulaştı. 2022 yılı ilk çeyrek konsolide FAVÖK rakamı ise, yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 262 oranında yükselişle 80 Milyon TL olarak açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, operasyonel verimliliğe ek olarak üretimdeki artışın ciro üzerindeki yansımalarının desteğiyle brüt kâr marjını önceki yılın ilk çeyrek dönemine göre yüzde 25'ten yüzde 29'a yükselten şirket, yüzde 34 oranında FAVÖK marjı gerçekleştirdi. Şirketin ana ortaklığa ait dönem kârı ise 2022 yılı ilk çeyrek döneminde, 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 7 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseldi. Şirket, Türkiye genelinde yatırımlarına devam ediyor. Ocak ayında Uşak tesisinde yapılan kapasite artışını, Nisan ayında İnegöl Biyogaz ve Bergama Çöp Gaz tesislerinde tamamlanan kapasite artış yatırımları takip etti. Bu kapsamda Biotrend Enerji'nin toplam kurulu gücü 92,2 MWe seviyesine yükseldi.

''2022 yıl sonunda kurulu gücümüzün 120 MW olarak gerçekleşmesini bekliyoruz''

Biotrend Enerji CEO'su Osman Nuri Vardı, konuyla ilgili açıklamasında, 2022 yıl sonunda kurulu gücün 120 MWe'a yükselmesi paralelinde net elektrik üretiminin 600 bin - 650 bin MWe bandında gerçekleşmesinin öngörüldüğünü belirterek, ''Elektrik üretiminden elde edilen satışlarımız dışındaki ayrıştırma, atık bertaraf, karbon sertifikası, kompost, ATY gibi yan gelirlerimizin satışlar içindeki payının yıllar itibariyle artmasını hedefliyoruz'' şeklinde konuştu.