BiP'in yurt dışı yeni kullanıcı rakamı 8 milyona ulaştı

Türkiye'nin iletişim platformu BiP'i sadece Türkiye'de değil tüm dünya çapında her geçen gün daha fazla kullanıcı tercih ediyor. Uygulama marketlerinde en çok tercih edilenler arasında hızla üst sıralara taşınan BiP, Bahreyn, Bangladeş, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman'da tüm rakiplerini geride bırakarak Google Play Store'da birinci sıraya yerleşti.

Turkcell mühendislerince geliştirilen Türkiye'nin yerli iletişim platformu BiP'e ilgi uluslararası alanda da katlanarak artıyor. Toplamda 65 milyondan fazla indirilen BiP'in yurtdışındaki yeni kullanıcı sayısı ise 8 milyona yaklaştı. Son günlerde kullanıcılardan gelen yoğun talep ile birlikte BiP tüm dünya çapında uygulama marketlerinde ‘Ücretsiz En Popüler' ve ‘Trend Olanlar' kategorisinde hızla en üst sıralara tırmanmaya devam ediyor.

BiP, aralarında Bahreyn, Bangladeş, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman'ın bulunduğu ülkelerde Google Play Store'da en çok tercih edilen uygulama olarak bir numaraya yükseldi. Apple AppStore ve Huawei AppGallery'de de en çok tercih edilen uygulamalar arasında üst sıralara taşınan BiP hakkında kullanıcılardan olumlu yorumlar paylaşılıyor.

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, BiP'e yurtdışından da gelen yoğun ilgiden dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduklarını dile getirerek, “Son günlerde dünyada da adından yoğun biçimde söz ettiren uygulamamız BiP'e yatırım yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin uygulaması BiP, Bahreyn, Bangladeş, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman'da tüm uygulamaları geride bırakarak Google Play Store'da ilk sıraya yerleşti. Önümüzdeki günlerde uygulamamıza eklenecek yeni yetenekler sayesinde BiP hem Türkiye hem de dünya çapında tercih edilen bir uygulama olmaya devam edecek” diye konuştu.