BiP'ten kullanıcılarına yeni çekiliş duyurusu

13 Ekim'e kadar uygulamayı indiren, giriş yapan ve herhangi bir kullanıcıyla mesajlaşanlar iPad kazanma şansı elde edecek.

192 ülkede milyonlarca kullanıcıya ulaşan ve toplam indirilme sayısı yıl sonu itibarıyla 90 milyonun üzerine çıkan BiP'in yeni bir çekiliş düzenleyecek. 13 Ekim'e kadar geçerli olacak kampanya kapsamında BiP'i indiren, bu tarihler arasında uygulamaya giriş yapan ve herhangi bir kullanıcıyla mesajlaşanlar, 5. nesil iPad Air kazanma şansı yakalayacak. Yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, önceki çekilişlerden farklı olarak, her ay mesajlaştığında +1 çekiliş hakkı daha kazanıyor.

Eski ve yeni tüm kullanıcıların katılabileceği çekiliş, 13 Ekim 2022'ye kadar geçerli olacak. Talihliler, 31 Ekim 2022'de ilan edilecek.