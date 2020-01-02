BiP'ten yılbaşında 2,8 milyon arama yapıldı, en çok konuşan il İstanbul oldu

31 Aralık gecesi ve yılın ilk günlerinde Turkcell'liler, 14 milyon GB data kullandı. Data kullanımı geçen yıla göre 3,5 GB artarken en çok görüşme yapan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

İletişim ve yaşam platformu BiP üzerinden yeni yıla sevdikleriyle birlikte kutlama heyecanı yaşayanlar (31 Aralık 2019-1 Ocak 2020 günlerinde) BiP'ten 2,8 milyon arama yaptı ve 14,6 milyon dakika sesli ve görüntülü görüşme gerçekleşti. 430 milyon mesaj gönderilirken, bu mesajlara 3 milyon 700 bin sticker eklendi. Yeni yıla giriş heyecanı boyunca 1 milyon fotoğraf ve video paylaşıldı.

Turkcell aynı dönemde en yoğun konuşma ve mesajlaşma günlerinden birini yaşadığı kaydedildi. 31 Aralık 2019 - 1 Ocak 2020 tarihleri arasında 48 saatlik sürede Turkcell'liler sevdikleriyle 839 milyon 541 bin 433 dakika konuştu. En çok konuşma yapılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Gaziantep, Diyarbakır ve Mersin oldu. Turkcell'liler yurtdışı ile de 945 bin dakika konuştu. Yurtdışı çağrıları en çok Almanya, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Afganistan ve İran'a giderken, en fazla aranma da Suudi Arabistan, Almanya, Yunanistan, İtalya ve Fransa'dan gerçekleşti.

Mobil internet kullanımında Turkcell zirvede

Yapılan bilgilendirmede Turkcell'liler; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Gaziantep, Mersin ve Hatay olmak üzere tüm Türkiye'de, 13 milyon 910 bin GB (13.584 terabayt) data kullandı. İstanbul'da 3 milyon 414 bin GB, Ankara'da 885 bin GB ve İzmir'de 732 bin GB data kullanıldı. Bu üç şehri 477 bin GB ile Bursa, 469 bin GB ile Antalya, 445 bin GB ile Kocaeli, 367 bin GB ile Gaziantep, 327 bin GB ile Mersin ve 324 bin GB ile Hatay takip etti.

Telefon rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıların kime ait olduğunun görünmesini sağlayan UpCall uygulaması üzerinden de iki gün içerisinde 2,5 milyon numaranın bilgisi görüntülendi. Böylece geçen yıla göre bu sayı 1 milyon artmış oldu.

Yeni yıla TV+'tan filmler ve fizy'den şarkılar eşlik etti

Dijital televizyon platformu TV+ izleyicileri 1 Ocak tatil gününü de fırsat bilerek iki gün boyunca 210 bin film izledi. Toplamda film kanallarını izleme süresi ise 295 milyon 404 bin 671 dakika oldu. fizy'den 55 milyon dakika müzik dinleyen Turkcell'liler en çok fizy Top 50 ve 2020 Pop Parti listelerini tercih etti.

Dergilik'ten 209 bin dergi indirildi

2019'un son ve yeni yılın ilk günü ise Dergilik'ten 209 bin dergi, 73 bine yakın gazete indirildiği bildirildi. Ayrıca; lifebox kullanıcıları 16 milyon fotoğraf ve 1,3 milyon videosunu uygulamaya yükleyerek güvence altına aldı.