Bir alüminyum içecek kutusunun geri dönüşümüyle 3 saat televizyonu çalıştıracak enerji

Bir alüminyum içecek kutusunu geri dönüştürdüğümüzde bir televizyonu üç saat çalıştıracak enerjiyi kazanılırken, 1 ton plastiğin geri dönüşümü ile saatte 5774 kw elektrik enerjisi tasarruf edilmiş olunuyor.

Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, “Ambalajlar çöp değil, tam tersine ekonomi oluşturan malzemelerdir. Çevre sorunlarına karşı kamuoyunun dikkatini çekmek açısından 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası daha temiz ve daha verimli dünya için kritik öneme sahip” dedi.

Sarıbekir, ambalajın ürünlerin hijyenik kalmasını sağladığını, ambalaj olmadan ürünlerin satılamayacağını ve sevk edilemeyeceğini söyledi. Hiçbir ambalajın çöp olmadığını vurgulayan Zeki Sarıbekir, “Ambalajların oluşturduğu katma değerle ülkemizin cari açığına pozitif katkıda bulunan ender sektörler arasında yer alıyoruz. Ambalajlar çöp değildir ve ambalajın geri dönüşümü çevreye yük değildir. Tam tersine, ambalajlar ekonomi oluşturan malzemelerdir. Döngüsel ekonomiye katkının ve sıfır atık yaklaşımının devamı için geri dönüşüm en önemli yapı taşıdır. Ambalaj atığının geri dönüşümüyle ülkemiz ekonomisine ve çevreye katkıda bulunuyoruz” dedi.

Ambalaj üretiminde iki önemli noktanın büyük önem taşıdığını dile getiren Sarıbekir, bunları 'sürdürülebilirlik' ve 'çevre' olarak sıraladı. Özellikle sürdürülebilirlik çerçevesinde dünyanın sıfır atık yönetimi ve geri dönüşüme odaklandığını belirten Sarıbekir, geri dönüşümün ekonomiye rakamsal bazdaki kazanımlarını da şöyle ifade etti: “Bugün 1 alüminyum içecek kutusunu geri dönüştürdüğümüzde bir televizyonu üç saat çalıştıracak enerjiyi kazanmış oluyoruz. Ya da 1 ton kağıdı geri dönüştürerek 17 ağacı kesilmekten koruyoruz. 1 ton plastiğin geri dönüşümü ile saatte 5774 kw elektrik enerjisi tasarruf edilmiş olunuyor. Yeni cam ambalaj üretiminde geri dönüştürülmüş cam kullanarak büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlanabilir. Türkiye'de atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörü yaklaşık 37,85 milyar TL'lik bir pazar haline gelmiş durumda. Ancak geri dönüşümde hala yüzde 50'ler seviyesindeyiz. Yani gidilecek bir hayli yolumuz var” dedi.

Çocuklara ambalaj ve çevre eğitimi

Sarıbekir, Türkiye'de de geri dönüşümün ileri seviyelere çıkarılması amacıyla tüketicileri bilgilendirmek ve onların geri dönüşüme katkıda bulunmalarını sağlamak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini de belirterek, “Ayrıca, geleceğimizin güvencesi çocuklara yönelik hazırladığımız ‘Ambalaj ve Çevre Hakkında Bilmemiz Gerekenler' adlı kitapçıkları da okullarda ücretsiz olarak çocuklarımıza veriyoruz. Bugüne kadar toplam 170 bin adetlik bir baskı yaptık ve ülke genelinde dağıtımına devam ettik” dedi.