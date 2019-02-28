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Bir bölümü trafiğe açılan Haydarpaşa Köprüsü havadan görüntülendi

Gebze-Haydarpaşa banliyö hattı yenileme çalışmaları nedeniyle yıkılarak yeniden inşa edilen Haydarpaşa Köprüsü’nün bir bölümü araç ve yaya trafiğine açıldı.

Gebze-Haydarpaşa banliyö hattı yenileme çalışmaları nedeniyle yıkılarak yeniden inşa edilen Haydarpaşa Köprüsü'nün bir bölümü araç ve yaya trafiğine açıldı. Trafiğe açılan köprü havadan görüntülendi.


Gebze-Haydarpaşa banliyö hattı yenileme çalışmaları kapsamında yıkılan Haydarpaşa Köprüsü yıkımının ardından yeniden inşa edildi. Köprünün bir bölümü bugün itibariyle yaya ve araç trafiğine açıldı. Yayalar ve araçlar kısmen de olsa açılan köprüyü kullanarak köprüden geçiş sağladı. Köprüyü kullanan vatandaşlar ise memnun olduklarını söyledi. Öte yandan Haydarpaşa Köprüsü havadan görüntülendi.

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