‘Bir Fırçada Sanat' bir fırça da sen at

İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İESU) ‘Yarını Aydınlat Kulübü' öğrencileri tarafından engelli bireylere yönelik toplumsal bir farkındalık oluşturmak adına Bir Fırçada Sanat projesi hazırlandı.

‘Bir Fırçada Sanat Projesi' Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2018 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı I. Çağrı Dönemi kapsamında desteklenen projeler arasında yer aldı. Proje Esenyurt Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde bulunan down, otizmli çocuklar ve İstanbul Esenyurt Üniversitesi ortaklığında gerçekleştiriliyor. Projenin açılışını İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Erdal Dursun, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde bulunan down ve otizmli çocuklar ile Yarını Aydınlat Kulübü öğrencileri yaptı.

Proje kapsamında amaçlanan resim sanatının çocuklarda yer etmesi ve resim yapmanın çocuklar için bir ders olmaktan öteye geçip duygu, hayal ve düşünceleri aksettiren bir sanat olarak yer bulacak. Projede, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünden de yararlanarak engelli çocukların kişisel gelişim düzeylerini arttırmak hedefleniyor. Proje hedef kitlesi başta engelli bireyler olmak üzere, toplumsal duyarlılığın artması noktasında tüm toplumu kapsamaktadır.

Yarını Aydınlat Kulübü öğrencileri proje ile özel gereksinimi olan çocukların el becerilerini geliştirmek ve toplumda sosyal farkındalık oluşturmak, çocuklara resim sevgisini aşılamak amacıyla düzenleyerek, öğrencilerin tuval boya ile duygu ve düşüncelerini kağıda aktarmalarını istiyor.

“Bir Fırçada Sanat” projesinin en temel hedefi engelli olan insanların da birer birey olduğunu ve birlikte yaşanması gerektiğini topluma yansıtmak ve ayrıca sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünden de yararlanarak engelli çocuklarımızın kişisel gelişim düzeylerini artırmak.

Üç gün boyunca İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde devam edecek olan projede yapılan eserlerin satışı ile elde edilecek gelirler de down ve otizmli çocuklar yararına kullanılacak.