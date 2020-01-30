Bir işyeri 500 evin ekonomisine katkı sağlıyor

Kağıthane Belediyesi'nin kadınların el emeği göz nuru ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağlamalarına destek olmak amacıyla geçen yıl aralık ayında hizmete açtığı Maharetli Eller Çarşısı'na hem alıcılar hem de üretici kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Kağıthane'ye bağlı Emniyetevleri Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinde hizmete açılan çarşıda, evlerinde hazırladıkları ürünlerini hiçbir kira ya da ücret ödemeden satma imkanına erişen kadınlar bu sayede ilk ticari deneyimlerini de yaşamış oldu. İlk etapta 303 kadının el emeği ürünleriyle kapılarını açan çarşı, şimdilerde 500'e yakın kadının toplam bin 500 ürününe ev sahipliği yapıyor. Çarşıda el örmesi kazaklar, atkılar, oyuncak bebekler, iğne oyaları; el yapımı tablolar ve hediyelik eşyalar bulunuyor.

Maharetli Eller Çarşısı'nın açılışının üzerinden tam bir ay geçti. Bu süre zarfında çarşıda 300'den fazla ürün satılarak 152 kişiye 16 bin TL ödeme yapıldı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, seçimden önce söz verdiği 53 projeden birini daha gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Başkan Öztekin, “Benzer sosyal projelerden farklı olarak Maharetli Eller Çarşısı'nda kadınların, el emeği ürünlerini satmak için ayrıca mesai harcamasına gerek yok. Kadınlar el yapımı ürünlerini gelip çarşıya teslim ederken, satışları bizim görevlendirdiğimiz uzman satış temsilcileri gerçekleştiriyor. Bu sayede kadınlar evden çıkmadan, gündelik işlerini aksatmadan ev ekonomilerine katkı sağlayabiliyor. Satılan ürünlerin üzerinde bulunan etiketli barkod sistemi sayesinde ürünün kime ait olduğu ve fiyatı biliniyor. Ürünlerin fiyatını, yapan kişi belirliyor ve satışı yapılınca ödemesi kendisine gerçekleştiriliyor. Maharetli kadınlar ürünlerinin satışı için belediyemize herhangi bir ücret veya kira kesinlikle ödemiyor'' dedi.