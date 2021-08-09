“Bir milyon öğrenci tercih yapamaz durumda”

sınıf müfredatının dahil edilerek, 1 milyon öğrencinin 180 taban puanı aşamayıp tercih yapamaz duruma düştüğünü söylüyor.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına az bir süre kaldı. Üniversite adayları için tercih dönemi devam ediyor. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Ekovitrin Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu'nun sorularını cevaplandırdı. Doç. Dr. Mustafa Aydın, bu yılki üniversite sınavlarında stratejik bir hata yapıldığını savunarak, 1 milyon öğrencinin açıkta kalacağını kaydetti. Doç. Dr. Mustafa Aydın, üniversite sınavlarında 1 milyonun üzerinde öğrencinin 180 taban puanını aşamayıp tercih yapamaz duruma düşmesinin düşündürücü ve sosyal bir problem olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Burada bence çok ciddi bir stratejik hata yapıldı, 12'nci sınıf müfredatı çok ağır olan bir müfredat. Geçen yıl 12'nci sınıfın müfredatı zorunlu tutulmamıştı, ancak bu yıl soruldu. Pandemi süreci daha fazla ne kadar aktif kullanılabildi ki 12'nci sınıfın müfredatı dahil edildi? 2020 yılının Mart ayına kadar okullar tamamen açıktı. Zaten pandemi süreci devreye girip öğrencilerin yeterince eğitim alamayacağı düşünülerek haklı olarak hem 12.sınıfın müfredatından muaf tutuldu hem de taban puanı 170'e indirilmişti. Bu yıl ise eğitime öğrenciler online anlamda tam olarak erişemediler. Dolayısıyla bence bu yıl stratejik bir yanlışlık yapıldı. Şu anda 1 milyonun üzerinde öğrenci tercih yapamaz durumda. Ciddi bir potansiyelin ve kaynağın israf edildiğini görüyorum. Bugün devlet ve vakıf üniversitelerinde çok ciddi boşluklar ortaya çıkacak. Bir önceki yıla baktığımız zaman 500 binin üzerinde öğrenciyi biz üniversiteye yerleştirememiş oluyoruz. Konuyu yetkili mercilere ilettik, devlet idaresinin sağduyulu davranarak bir çözüm üreteceğini bekliyoruz” dedi.

“Öğrenciler aldıkları puanı iyi değerlendirmeli”

Tercih döneminde öğrencilerin dikkat etmeleri gereken noktalara da değinen Doç. Dr. Mustafa Aydın, “2 milyon 600 bin civarında öğrenciden bahsediyoruz. Bu çok büyük bir rakam. Türkiye nüfusu 85 milyona dayanmış durumda. Öğrencilerin dikkat etmeleri gereken noktalar var. Sonuçta iki aşamalı bir sınav yapılıyor. Bu öğrencilerin içinde halen yüksek öğretimde eğitim görenler var. Okudukları bölümü beğenmeyip sınava giriyorlar. Bir kısmı ise sınavı kazanamamış. Gelecek yıl bu rakam daha da artabilir. Benim öngörüm bu rakamın 2 milyon 800 bin olacağı yönünde. Öncelikle bütün öğrencilerimize şunu söylüyorum. Her öğrenci almış olduğu puanı bir sonraki yıl alıp alamayacağını hesaplaması lazım, yani bu senenin puanının kıymetini bilmek gerekiyor. Birinci öncelik bu olmalı” diye konuştu.

“Aşısız öğrenciler kampüse alınmayacak”

Doç. Dr. Mustafa Aydın, sözlerine şöyle devam etti: “Yüksek Öğretim Kurulu'nun aldığı karara göre inşallah sonbaharda yüz yüze eğitime başlayacağız. Ama yakından takip ettiğimiz kadarıyla maalesef bayramla beraber vakalarda biraz artış yaşandı. Eğer tedbir alırsak, hassas ve duyarlı davranırsak yüz yüze eğitim yapacağız. Ama olağanüstü gelişmeler olursa, yüz yüze eğitimde birtakım sıkıntılar olabilir. İstanbul Aydın Üniversitesi geneline baktığımız zaman bugün son blokları da devreye sokmak suretiyle bugün 500 bin metrekare açık, 200 bin metrekarenin üzerinde kapalı alanı olan devasa bir üniversiteye sahibiz. Bazı alanlarda pandemi döneminde de yüz yüze eğitimi devam ettirdik. Diş Hekimliği, güzel sanatlar ve mühendisliğin belirli alanlarında randevu sistemiyle eğitimi devam ettirdik. İstanbul Aydın Üniversitesi her yönüyle yüz yüze eğitim için hazır. Aşısız öğrenciler kampüse alınmayacak.”