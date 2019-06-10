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"Bir Okurgezer'in Not Defteri" raflarda

Füsun Elioğlu’nun Bir Okurgezer’in Not Defteri adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

Füsun Elioğlu'nun Bir Okurgezer'in Not Defteri adlı kitabı raflardaki yerini aldı.


Füsun Elioğlu'nun Bir Okurgezer'in Not Defteri adlı kitabı Kırmızı Kedi Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kırmızı Kedi Yayınevi'nin "özel" dizilerinden Şehirlerarası kategorisinde yer alan kitapta okurgezer Füsun Elioğlu; İngiltere'den Rusya'ya, Portekiz'den İtalya'ya vaktiyle yaptığı gezilerinde aldığı notları bir araya getiriyor. Üstelik tüm o listelere inat, bir tavsiyeler listesi yapmak yerine bir ‘yaşam' paylaşımında bulunuyor. Kitabın sürprizi ise yazarın kendi fırçasından resimler.

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