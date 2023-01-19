Bir otomobil sürücüsü yolcu almaya giden servis aracına çarptı: 1 yaralı

Küçükçekmece'de, alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkan otomobil, işçi almaya giden servis minibüsüne çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, saat 06.00 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halkalı istikametine giden ve alkollü olduğu ileri sürülen 34 FYH 478 plakalı otomobilin şoförü M.K., direksiyon hakimiyetini kaybederek, H.A., idaresindeki 34 LAV 422 plakalı servis minibüsüne çarptı. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde bulunan 1 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu ileri sürülen otomobil sürücüsü Murat K., ise ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken tedavisi süren yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar bir süre sonra olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.