"Bir Ses Ormanı Ahmet Hamdi Tanpınar" kitabı çıktı

Vefatının üzerinden henüz 60 yıl geçmesine rağmen hakkında en çok konuşulan, yazılan ve çalışma yapılan edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar'ı anlatan “Bir Ses Ormanı Ahmet Hamdi Tanpınar” kitabı Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları'ndan çıktı.

Romancı, şair, estet, öykücü, denemeci, eleştirmen, edebiyat tarihçisi, seyyah ve düşünce insanı Ahmet Hamdi Tanpınar; ölümünün 60. yıl dönümünde Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları tarafından hazırlanan bir kitapla anıldı.

Turgay Anar, Şerif Eskin ve Aykut Ertuğrul tarafından hazırlan eser; Tanpınar'ın Kurmaca Dünyası, Tanpınar'ın Şiiri, Tanpınar'ın Estetiği ve Şehirleri, Tanpınar'ın Eleştirmenliği, Edebiyat Düşünce ve Tarihin Kavşağında Tanpınar olmak üzere 5 ana bölümden oluşuyor.

Kıymetli isimlerin katkılarıyla vücuda gelen kitap, Tanpınar'ın külliyatına ve biyografisine eleştirel açıdan yaklaşmayı sağlarken yeni sorular üretmeye imkân tanıyacak dengeli bir zemin de hazırlıyor. Bir Ses Ormanı Ahmet Hamdi Tanpınar kitabı, sanatçının kalem tecrübesini çok yönlü bir bağlamda yeri geldiğince disiplinler arası bir perspektif kuşanarak ele almayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Kemal Tahir ve Tarık Buğra gibi Türk Edebiyatı'nın diğer iki zirve ismi hakkında da kapsamlı kitaplar hazırladıklarını belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bu kitap Türk edebiyatını derinden etkilemiş büyük bir sanatçıyı hak ettiği seslilikte anma gayretimizin küçük bir parçasıdır. Umuyorum ki, onun hakkında yapılacak daha nice çalışmalara da kaynaklık edecektir" dedi.