Bir yıl içinde şirketlerin yüzde 28'i veri kaybına uğradı

‘Global Veri Koruma İndeksi' araştırmasına göre; şirketlerin yüzde 41'i son on iki ayda plansız sistem aksaklığı yaşarken, yüzde 28'i de veri kaybına uğradı. Araştırmaya göre şirketlerin yüzde 36'sı ise elde ettikleri verilerden para kazanmaya başladı.

2004 tarihinden bu yana Türkiye'deki öncü şirketlerin dijital dönüşümüne ayak uydurmalarına katkı sağlayan hibrit bulut şirketi GlassHouse, veri yedekleme ve iş sürekliliği tecrübesi, SAP servis bilgisi ve bulut operasyon modeli gibi yetkinlikleri tek bir çatı altında birleştiriyor. Dijitalleşen dünyada veri kaybetmekle para kaybetmenin aynı şey olduğuna dikkat çeken GlassHouse Genel Müdürü Alp Bağrıaçık, “İş ortağımız DELL tarafından yapılan “Global Veri Koruma Indeksi” araştırması başta ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya olmak üzere toplam 18 ülkeden 2 bin 200 BT yöneticisinin katılımıyla gerçekleşti. Yapılan araştırmaya göre; şirketlerin yüzde 36'sı artık verilerinden para kazanmaya başladı. Öte yandan araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 28'i hem siber güvenlik hem başka nedenlerden dolayı son on iki ayda en az bir kere veri kaybı yaşadı. Bu kaybın firmalara maliyeti ise toplam 996 bin USD oldu. Bu da bize veriyi kaybetmenin para kaybetmekle aynı şey olduğunu gösteriyor” dedi.

Kurumlar veri koruma çözümlerine güvenmiyor

Araştırmaya göre; veri kaybının yüksek maliyetli geri dönüş riskine rağmen, şirketler sahip oldukları veri koruma çözümlerine pek güvenmiyor. Yine şirketlerin yüzde 63'ü, sistemleri ve verileri tam olarak kurtarma konusunda hizmet seviyesi hedeflerine ulaşabileceğinden pek emin değilken yüzde 84'ü ise sahip olduğu mevcut veri koruma çözümünün gelecekteki ticari zorlukların aşılmasını sağlamayacağını düşünüyor.