Bir yılda 27 ton atık ekmek, hayvanlara yem olarak dönüştürüldü

Zeytinburnu'nda bir yıl önce ilçe genelinde 65 noktaya yerleştirilen Bayat Ekmek Kumbaraları'nda biriken 27 ton atık ekmek, hayvan yemi olarak değerlendirilirken biriken atıklar karşılığında 330 kilogram kedi maması alındı.

“Ekmek tarlada çiftçinin, sofrada senin alın terin” çağrısıyla Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ekmeklerin israf edilmemesi ve hayvanlara yiyecek olarak dönüştürülmesi amacıyla bundan bir yıl önce başlatılan ekmek toplama uygulaması beklenilenin üzerinde bir geri dönüşüm sağladı. İlçe genelinde 65 noktaya yerleştirilen Bayat Ekmek Kumbaraları'nda bugüne kadar 27 ton atık ekmek toplanarak hayvan yemi olarak işlendi. Ayrıca Zeytinburnu Belediyesi'ne bu hizmet karşılığında 330 kilogram kedi maması hediye edildi.

Türkiye'de günde 6 milyon ekmeğin çöpe gittiğine dikkat çeken Zeytinburnu Belediyesi, bu noktada israfın önlenmesi ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla oluşturduğu ve bir yılda başarıyla ulaşan Bayat Ekmek Kumbarası Projesi'yle 27 ton ekmeğin çöpe gitmesini engelledi. Proje çerçevesinde haftalık 500-550 kilogram bayat ekmek toplanarak anlaşmalı işletmelere gönderiliyor. İçerisindeki çöplerden ve küflerden arındırılan ekmekler yem fabrikaları, besi çiftliklerine teslim ediliyor. Zeytinburnu Belediyesi bu hizmeti karşılığında anlaşmalı firmalardan sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 330 kilogram kedi maması hediyesi aldı.