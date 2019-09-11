Birevim, Malazgirt Zaferi sebebiyle Ağustos'ta 1071 ev teslimatı gerçekleştirdi

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, şirketin Ağustos teslimatlarını yaparken 26 Ağustos 1071'de kazanılan Malazgirt Zaferi'nin yıldönümüne özel 1071 anahtar teslimatı yaptıklarını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladığı 2019 ilk yarı ev satışları verilerine göre, 2019 yılının ilk 6 ayında konut satışları geriledi. Buna göre ilk yarıda Türkiye genelinde 484 bin 443 konutun satışı gerçekleşti. Aylık 60 bin ile 100 bin arasında gerçekleşen satışlarda Birevim, sene sonu hedefini yüzde 50 artırdığı belirtildi.

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Ağustos ayında 1071 aileye ev veya araç teslimatı gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Çiftçi, 2016 yılında kuruldukları zaman bu işe 27 anahtar teslimatı ile başladıklarını söyleyerek, "Şimdi ise ayda 1000'in üzerinde anahtar teslimatı yapabiliyoruz. Aslında hedefimiz yıl sonu itibariyle ayda bin teslimat gerçekleştirmekti. Ama biz daha hızlı büyüdük. Binin üzerinde teslimat ile sektöre taze kan getirdik. Teslimat sayımızın artması müşteri memnuniyetimizin de arttığını gösterir. Müşterilerimizin bize duyduğu güven her geçen gün büyümemizi ve şube sayımızı artırmamızı sağlıyor. Birevim olarak Ağustos sonu Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü olması sebebiyle teslimat adedimizi 1071 olarak gerçekleştirip daha da anlamlı hale getirdik. Bununla birlikte 2019 yılında aylık 5 bin civarı satış sözleşmesi gerçekleştiriyoruz. Yıl sonu itibariyle hedefimiz yenilendi ve ayda bin 500 aileyi ev veya araç sahibi yapacağız. Hedefimize ulaşmak için hep birlikte canla başla çalışıyoruz” dedi.

“Faizsiz finans sektörü büyüyor”

Çiftçi, tasarrufa dayalı faizsiz finans sektörünün büyüyüp güçlendiğini vurgularken sözlerine şöyle devam etti: “Birevim'den sonra en önemli kazanımlardan biri de sektörün hacmi oldu. Daha önceden bu sektörde aylık ortalama 2 bin 500 yeni müşteriyle sözleşme imzalanırken bu yılın sonu itibariyle aylık ortalama 18 bin civarında yeni sözleşme imzalanacak. Bu konuda sekiz kattan fazla büyüme görüldü”.

“Müşterimize eksper hizmeti veriyoruz”

Birevim Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu üyesi Mehmet Ali Özdemir ise; ev, araç ya da arsa alan müşteriler için eksper hizmeti de verdiklerinin altını çizerek, "Özellikle ilk defa ev veya araç alacak müşterilerimize rehberlik hizmeti vererek memnuniyeti sağlıyoruz. Eksperlerimiz, tanışır veya taşınmaz üzerinde icra takibini, tapusunu, iskan planını, ya da hasar kaydını inceliyor. Böylece teslimat zamanı gelen müşterilerimiz mağduriyet yaşamadan anahtarına kavuşuyor” diye konuştu.