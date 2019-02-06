Birevim, transfer yasağı kalkan Elazığspor'a sponsor oldu

Birevim, transfer yasağı kalkan Elazığspor, Elazığ'ın alt küme takımlarından Kovancılarspor ve Paluspor ile ana sponsorluk konusunda anlaştığını duyurdu.

Birevim'den spora destek geldi. Şirket bir dönemin önemli takımlarından Elazığspor'un yanı sıra iki yerel amatör takımı Kovancılarspor ve Paluspor ile ana sponsorluk konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Elazığspor Kulübü ve yerel Elazığ alt küme kulüplerine ana sponsorluk anlaşma sağlayan Birevim için Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'da yaptığı açıklamada “Özellikle Birevim Elazığ'dan çıkan bir marka o bize gerçekten sponsor oldu. Maddi konuda çok büyük destek verdi. Birevim'in sahibi Murat Çiftçi ve Av. Mahir Orak beyler gerçek anlamda birer Elazığlı olduklarını gösterdiler. Ve bizden desteklerini esirgemediler. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum'' dedi.

“Elazığspor'un devamlılığı gerçekten çok çok önemliydi”

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi konuyla ilgili “ Herkes gibi, tüm Elazığlı hemşerilerimiz kadar bizler de çok heyecanlıyız. Transfer tahtasının açılması Elazığ için önemli olan, tanıtımı için çok önemli olan Elazığspor'un devamlılığı gerçekten çok çok önemliydi. Bu bakımda başta ciddi emek veren Valimiz Çetin Oktay Kaldırım Bey, ETSO Başkanımız Asilhan Arslan Bey, yine Elazığspor Kayyum Başkanı Sebahattin Devecioğlu Bey ve Elazığ İl Kültür Müdürü Ahmet Demirdağ Bey gerçekten ismini şu an sayamadığım tüm STK temsilcilerimiz, Elazığlı iş adamlarımız özellikle hemşerilerimiz çok yoğun bir çaba gösterdiler. Gerçekten büyük bir heyecanla bu işi olumlu bir şekilde sonuçlanmasını istediler. Yapılan çalışmalar da sonuç verdi. Bu bağlamda da Elazığspor'umuzun bulunduğu durumda bize düşen ne ise anında bunu kabul ettik. Hem memleketimin süper lig takımı Elazığspor'a marka ismimizi verdik hem de alt küme spor kulüplerine de altyapı oyuncusu ve memleketimizden daha iyi sporcular çıkabilsin diye destek verdik. İnşallah bu çalışmalarla küçük de olsa Elazığ'ımza katkıda bulunmuşuzdur. Şehrimizde birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla güzel işler yapmaya devam edeceğiz”dedi.

“Elazığspor ayakları yere sağlam basan bir kulüp olacak”

Birevim'in sponsorluğunun ardından Elazığspor'un transfer tahtasının açılmasında kilit rol oynayan isimlerin başında gelen Ticaret Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan katıldığı canlı yayın programında önemli açıklamalarda bulundu.

Transfer engelinin kaldırılması noktasında çok yoğun çalışmalar yaptıklarını ve yasağın kaldırılması, kaynak ihtiyacını giderme adına girişimlerde bulunduklarını anlatan Arslan, Elazığspor'un bundan sonraki süreçte krizlerle, yönetim hatalarıyla değil ayakları yere sağlam bir kulüp olacağını belirtti.