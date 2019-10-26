Birevim ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden anlamlı iş birliği

Birevim ve İZU iş birliğiyle 1'inci Uluslararası Tasarruf Sempozyumu'nda, alternatif finans modelleri üzerine konuşulacak ve Türkiye'nin ilk İslami finans raporu açıklanacak.

Birevim ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZU) iş birliğiyle 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü'nde gerçekleştirilecek 1'inci Uluslararası Tasarruf Sempozyumu'nda, alternatif finans modelleri üzerine konuşulacak ve Türkiye'nin ilk islami finans raporu açıklanacak. Tasarrufa dayalı finans modelinin Türkiye'deki lider firmalarından Birevim, İZU iş birliği ile tasarruf kavramının önemini ve gerekliliğini özellikle genç kuşağa anlatmayı hedefliyor.

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi'nin açılış konuşması yapacağı, Tariqullah Khan, Saiful Azhar Rosly, Hassanuddeen Abdulaziz, Zahid Parvez gibi dünyanın bu alandaki önemli akademisyenlerinin katıldığı 1'inci Uluslararası Tasarruf Sempozyumu'nda; sirküler İslami finans ve ekonomi, Osmanlı sandık tecrübesi, tasarrufa dayalı finans iş modeli: güncel yaklaşımlar, konut finansmanında alternatif bir finansman modeli olarak: finansal kiralama, düzenlemeye ilişkin beklentiler: ihtiyacın tespiti gibi başlıklar altında tasarruf ekonomisi ve yaklaşımları irdelenecek.

Birevim'in sektörel anlamda bir sorumluluk ve sözcülük üstlenerek başlattığı bu sempozyum ile özellikle Türkiye'de tasarrufa dönük eğilimin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Sempozyumda yurtiçi ve yurtdışından birçok bürokrat, bilim insanı, finans kesimi yöneticileri gibi seçkin katılımcılar da yer alacak.