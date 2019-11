Birevim YKB Murat Çiftçi: "Dijital lazım; tasarruf elzem anlayışındayız"

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, VİZYONER19 Zirvesinde yaptığı konuşmasında, "Bugün Türkiye nüfusunun en az yüzde 70'i, konvansiyonel finans kaynaklarına erişemiyor. Bu nedenle, dijital lazım; tasarruf elzem anlayışındayız." dedi.

Geliştirdiği tasarruf odaklı faizsiz finans modeliyle ev veya araba sahibi olma hayaline çözüm üreten Birevim, MÜSİAD'ın (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) geleneksel Vizyoner Zirvesi'ne ana sponsor oldu. Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi zirvede yaptığı konuşmasında etkinliğin ana sponsoru olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Şirket olarak kendilerinin bu sürecin neresinde olduklarına da değinen Çiftçi, "Artık tüm endüstriler deneyimi merkeze alarak yeniden konumlanıyor. Dilerseniz hep birlikte 2025 yılında modern bir ev hayal edelim. Tabi ki akıllı cihazların, sanal sesli asistanların varlığı artacak. Bunlar, elbette ki, ev yaşamına büyük faydalar sağlayacak. Bırakalım 2025'i, gelecek yıl nesnelerin interneti sayesinde 30 milyar cihazın birbiriyle bağlantılı olması ve 40 zettabayt veri üretmesi bekleniyor. Peki acaba bu evlerde büyüyen çocuklar, ne tür deneyimlere ve hatıralara sahip olacak? Yani nerede ve ne tür kolaylıklarla yaşadığınız değil, güven hissiniz, hatıralarınız ve deneyimleriniz bir evi, ev yapacak. Görünen o ki, dijitalleşmede fiziksel unsurlara kıyasla, bir evi tam anlamıyla sıcak bir yuvaya dönüştüren tek şey 'insani değerler' olacak. Konu tasarruf kültürü olduğunda da, finans olduğunda da, teknoloji olduğunda da gelecek olduğunda da değişmiyor; odağımız hep ‘insan' oluyor. Bizim de odağımızda insan, insan odaklı finans ve tasarruf var. Ve bulunduğumuz her ortamda böyle hatırlatmalar yapmayı görev sayıyoruz. Kısacası, dijital lazım; tasarruf elzem anlayışındayız." dedi

İnsanın en büyük hazinesinin, sahip olduğu değerler olduğunu, eğer insanın elinden bu değerlerin simgesi olan anlamı alırsak, yerine ne verirsek verelim, haklı olarak, mutlu olmayacağını vurgulayan Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti: "Tam da bu nedenle biz, Birevim olarak, hep insan odaklılıktan söz ediyor, bu konuda ödün vermeden yol almaya gayret ediyoruz. Türkiye'de 23 milyon aile var. Biz şu an, her ay 100 bin kişiyi tasarruf anlayışı ve kültürüyle tanıştırıyoruz. Hedefimiz 5 yılda 5 milyon ailenin birlikte tasarruf finansmanıyla ev veya araba hayallerine kavuşmasına vesile olmak. Ve bunun için dijitalleşme yolunda önemli yatırımlar yapıyoruz. İnsanı merkeze alan çözüm odaklı sosyal politikalar geliştirmek için de gayret sarf ediyoruz. Çünkü bu, sadece ticari bir iş değil, aynı zamanda milli bir kalkınma modeli bizim için. Bakın, tam bu noktada, Cumhurbaşkanımızın 9 Eylül 2019 tarihli bir konuşmasından alıntı yapmak isterim. Diyor ki; "Alternatif finans konusunda cesur adımlar atacağız. Bizim medeniyetimiz ve kültürümüz insanı merkeze alır. Faize ve borçlanmaya dayalı sisteme karşı çıkmamızın nedeni inancımızın yanı sıra sistemin insani yükünün ağırlaşmış olmasıdır."" şeklinde konuştu

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın da da her fırsatta faizsiz ve değerlere uygun alternatif finans modellerinin bir an önce hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırması gerektiğini ifade eden Murat Çiftçi, "Bugün Türkiye nüfusunun en az yüzde 70'i, konvansiyonel finans kaynaklarına erişemiyor. Bu kaynaklara erişebilenler ise faiz oranlarını yüksek buluyor ya da faizle işlem yapmayı tercih etmediği için, alternatif çözüm arayışına giriyor. Birevim işte bu arayışın sonucunda doğmuş bir kuruluştur. Biz insanlara, alternatif bir finansman hizmeti sunuyoruz. Ve tasarruf kültürünün yaygınlaşması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü tasarruf bilinci, bizim kuşağın ivedilikle hatırlaması ve genç kuşaklara öğretmesi gereken bir konu. Tasarruf ahlakının, paylaşma, dayanışma bilinciyle birlikte geliştiğini; mutluluğun, verdikçe, bölüştükçe, paylaştıkça arttığını; paylaştıkça çoğaldığını, bir fiil yaşayarak öğrendik. Kaynakların hızla tükendiği bir yüzyılda, tasarruflu yaşamanın ne denli elzem olduğu tartışılmaz. Birlikte tasarruf finansmanı bağlamının ulusal bir politika olarak ele alınması ve bunun da bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Mesela Sıfır Atık Projesi önemli bir farkındalık oluşturdu ve oluşturmaya da devam ediyor. Birevim olarak önceliklerimizi biliyor; dijitalleşmek lazım, tasarruf kültürü elzem diyoruz." ifadelerini kullandı

İnsan Odaklı Finans ve Tasarruf Zirvesi Ocak ayında

Değerlerin hızla tüketildiği dünyada, Ahsen'i Takvîm olarak tanımlanıp, şereflendirilen insanın değerinin, yeniden hatırlanmasına; bir olmanın birlik olmanın öneminin yeniden farkına varılmasına vesile olmak istediklerinin altını çizen Çiftçi, sözlerini şöyle tamamladı: "Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek, birlikte tasarruf ekonomisini ve anlayışını; karar vericiler, bireyler ve toplum nezdinde yaygınlaştırmak adına her fırsatta tasarruf odaklı ulusal ve uluslararası toplantılar düzenliyoruz. 2020 Ocak ayı içinde yapacağımız İnsan Odaklı Finans ve Tasarruf Zirvesi'nin de bu konuda önemli adımlar atılması için vesile olacağını umuyor ve sizleri oraya da davet etmek istiyorum."