Birevim'den depremzedelere kan bağışı

Birevim çalışanları, depremzedelerin yaralarını sarmak için Kızılay'a kan bağışında bulundu. Kan bağışı etkinliğine çok sayıda şirket çalışanının yanı sıra Birevim Genel Müdürü Avukat Mahir Orak da katıldı.

Birevim, Kızılay ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle, meydana gelen deprem sonrası zarar gören depremzedelerin kan ihtiyacına destek olmak için kan bağışında bulundu. Birevim Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına çok sayıda Birevim çalışanı katıldı. Gönüllülük esasıyla yapılan kan bağışı etkinliğine katılan Birevim Genel Müdürü Avukat Mahir Orak, deprem bölgesine desteklerinin süreceğini belirtti. Girişimci İş İnsanları ve Profesyonel Yöneticiler Derneği (GİAP) üyeleri de kan bağışı etkinliğine katılarak destek verdi.

"Toplum olarak birbirimize sarılmamız gerekiyor"

Konuya ilişkin konuşan Birevim Genel Müdürü Avukat Mahir Orak, "Depremin yaşandığı ilk andan itibaren Birevim olarak tüm yönetim kadromuzla birlikte bir kriz masası kurduk. Deprem bölgesinde şubelerimiz var. Bu şubelerdeki çalışanlarımızı ve ailelerini deprem bölgesinden farklı şehirlere tahliye ettik. Kira ve nakliye ihtiyaçları için destek olduk. İstihdamlarının devamını sağladık. Depremzedeler için ise yardım tırlarını bölgeye gönderdik, aşevleri kurduk. Bugün de çalışanlarımızla birlikte Kızılay'a kan bağışında bulunuyoruz. Bölgenin yaralarının sarılması anlamında verdiğimiz destekler önemliydi. Kurumum adına gurur duyuyorum. Toplum olarak birbirimize sarılmamız ve sorumluluk almamız gerekiyor. Bizler 'deprem kimlik belgesi' adlı bir belgenin binalarda zorunlu hale getirilmesini talep ettik. Halihazırda bu belgeyi talep etmeye başladık. Tasarruf sahiplerimizin DASK primlerini karşılamayı taahhüt ediyoruz. Bu önlem zararlarımızı, can kayıplarımızı azaltacaktır" dedi.

"Duyarsız kalmamalıyız ve destek vermeliyiz"

Kan bağışı etkinliğine katılan GİAP Genel Başkanı ve Birevim Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Mustafa Kazım Alpay, "Deprem bölgesinde kan stoklarının azalmasıyla birlikte Kızılay kan bağışı çağrısında bulunmuştu. Bugün Birevim Genel Müdürlüğünde kan bağışına bizler de Girişimci İş İnsanları ve Profesyonel Yöneticiler Derneği (GİAP) üyeleri olarak destek verdik. Kızılay'ın kan stoklarının artırılması hususunda çağrısına hiçbirimiz duyarsız kalmamalıyız ve destek vermeliyiz. Biz de bugün bu desteği verebilmek amacıyla burada bulunuyoruz" diye konuştu.